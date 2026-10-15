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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الوزراء اليوناني يسعى للحصول على تدابير لتخفيف أعباء الطاقة خلال قمة الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء اليوناني يسعى للحصول على تدابير لتخفيف أعباء الطاقة خلال قمة الاتحاد الأوروبي
رئيس الوزراء اليوناني يسعى للحصول على تدابير لتخفيف أعباء الطاقة خلال قمة الاتحاد الأوروبي
أ ش أ

يعتزم رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الدفع باتجاه اتخاذ تدابير لتخفيف وطأة ارتفاع تكاليف الطاقة، وذلك خلال قمة المجلس الأوروبي المقرر عقدها في بروكسل يومي الخميس والجمعة، في وقت يواجه فيه قادة الاتحاد الأوروبي تحديات تشمل ضغوطا اقتصادية، ومفاوضات بشأن الميزانية، وتطورات الأوضاع في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يدعو ميتسوتاكيس إلى تقديم دعم مؤقت وموجه للأسر والشركات - ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة - في ظل تصاعد أسعار الطاقة الناجم عن الاضطرابات في مضيق هرمز، وفقا لصحيفة كاثميريني اليونانية.

وبحسب التقرير سيشدد ميتسوتاكيسعلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار المالي، بالتزامن مع تعزيز الربط البيني في مجال الطاقة واستكمال سوق الطاقة الداخلية للاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يطرح رئيس الوزراء اليوناني وجهة نظر مفادها أن أزمة الطاقة الراهنة تسلط الضوء على مشكلات القدرة التنافسية لأوروبا، وتؤكد الحاجة إلى إعادة تقييم سياسات أمن الطاقة دون التخلي عن الأهداف المناخية طويلة الأمد.

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ارتفاع تكاليف الطاقة قمة المجلس الأوروبي قادة الاتحاد الأوروبي

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