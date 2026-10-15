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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تكثيف أعمال النظافة ورفع 497 طنا من بؤر المخلفات والتراكمات بالغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، تكثيف أعمال رفع بؤر المخلفات والتراكمات بمختلف المراكز والمدن والأحياء، موجهًا باستمرار الحملات اليومية وسرعة التعامل مع البؤر ورفعها أولًا بأول، للارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري.

توجيهات محافظ الغربية 

وأسفرت الأعمال عن رفع 497 طنًا، بواقع 80 طنًا بكل من حي أول المحلة الكبرى ومركز ومدينة كفر الزيات، و45 طنًا بحي أول طنطا، و40 طنًا بكل من مركز ومدينة السنطة، ومركز ومدينة بسيون، ومركز ومدينة قطور.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما تم رفع 37 طنًا بمركز ومدينة سمنود، و30 طنًا بكل من مركز طنطا، وحي ثان طنطا، ومركز ومدينة المحلة الكبرى، ومركز ومدينة زفتى، و25 طنًا بحي ثان المحلة الكبرى، و20 طنًا بمركز طنطا.

رفع كفاءة الخدمات 

وأكد محافظ الغربية استمرار تكثيف حملات النظافة بجميع أنحاء المحافظة، والمتابعة المستمرة لأعمال الوحدات المحلية، وسرعة التعامل مع بؤر المخلفات والتراكمات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات تحسين خدمات رفع تلال واكوام القمامة

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