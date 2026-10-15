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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

إقبال جماهيري على عروض مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الـ26

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

شهد مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في  دورته السادسة والعشرين، عروضا فنية متنوعة، وسط إقبال جماهيري كبير، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، واللواء نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية بوزارة الثقافة، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة التنشيط السياحي، وهيئة قناة السويس.

واستقبل مسرح حديقة الشيخ زايد عرضا فنيا لفرقة  الإسماعيلية للفنون الشعبية، بقيادة الفنان ماهر كمال، مدير المهرجان، وتصميم استعراضات عمرو عجمي، تضمن مجموعة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من التراث الشعبي، منها "الصيادين"، "ضمضم"، و"أم الخلول"، إلى جانب فقرة "التنورة، بألوانها المبهجة.

أعقب ذلك عرض فني لفرقة شباب وشابات السلط للفنون الشعبية أبهرت خلاله الجمهور بفقراتها المستوحاة من التراث الأردني.

كما قدمت فرقة النادي العام لهيئة قناة السويس لذوي الهمم، عرضا فنيا بقيادة المدربين الحسن والحسين الدكروني، تضمن فقرات"السمسمية"، "الفلاحي"، "المانجا"، و"الصعيدي".

وعلى مسرح نادي الأسرة، قدمت فرقة القلوب البيضاء 1 بقيادة إبراهيم المصري، مجموعة من الفقرات الاستعراضية منها: "التنورة"، "الشمع"، و"يا كل الدنيا"، أعقبها فقرات فلكلورية من التراث الروماني قدمتها  فرقة مارجينيانكا الرومانية، وسط تفاعل كبير.

فيما قدمت فرقة فناني باجامويو التنزانية، بقيادة كيسويجو، فقرات "نسبما"، "موسوما" و"كيسوسجو".

واختتمت الفعاليات على مسرح نادي الدنفاه، حيث قدمت فرقة الحرية السكندري للفنون الشعبية، بقيادة  نصر الدين محمد، باقة متنوعة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور السكندري، شملت "بنات بحري"، "إسكندرانية"، "زنقة الستات"، و"الصيادين"، إلى جانب فقرة "التنورة"، التي تفاعل معها الجمهور.

كما شاركت فرقة أطفال الإسماعيلية للفنون الشعبية، بقيادة سيد شرقاوي، بمجموعة من الفقرات المستوحاة من تراث مدن القناة ومنها: "آه يا لالالي"، "عدى عدينا"، "الجرادل"، "أبويا وصاني"، و"السمسمية".

فيما قدمت فرقة العريش للفنون الشعبية، بقيادة الفنان سامح الكاشف، فقرات من التراث السيناوي منها "السامر"، "المهباش"، "قيموا الأفراح"، "الدحية"، و"رجال سيناء".

وتنفذ فعاليات المهرجان من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي وفرع ثقافة الإسماعيلية، كما يشهد المهرجان تنظيم معرض للحرف البيئية.

ويشارك في المهرجان 15 فرقة مصرية وأجنبية، من بينها فرق تمثل ثماني دول هي روسيا ورومانيا ولبنان وتنزانيا والسودان والجزائر والأردن وإندونيسيا، إلى جانب سبع فرق تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، هي فرق الإسماعيلية، وبني سويف، والحرية بالإسكندرية، والعريش، وكفر الشيخ، وأسوان للفنون الشعبية، وفرقة أطفال الإسماعيلية للفنون الشعبية.
كما تشارك فرقة القلوب البيضاء لذوي الهمم، وفرقة القلوب البيضاء 2، التابعتان لمديرية الشباب والرياضة، إلى جانب فرقة النادي العام لهيئة قناة السويس.

وتتواصل العروض اليوم الخميس، حيث تشهد حديقة الشيخ زايد عروض فرق لبنان وكفر الشيخ والعريش والقلوب البيضاء 2، بينما يستضيف نادي الدنفاه عروض فرق رومانيا والجزائر والسودان والقلوب البيضاء 2، ويستقبل الممشى السياحي عروض فرق روسيا والحرية السكندرية، وأطفال الإسماعيلية.

وتختتم فعاليات المهرجان في الثامنة مساء غد الجمعة، بحفل فني وتكريم الفرق المشاركة على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية.

مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية عروض فنية متنوعة الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير الثقافة محافظ الإسماعيلية الهيئة العامة لقصور الثقافة

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