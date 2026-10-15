سوناي كارتال تواصل تألقها في رحلة العودة القوية في بطولة ووهان للتنس

واصلت لاعبة التنس البريطانية سوناي كارتال رحلة عودتها القوية بعد غياب طويل عن الملاعب بسبب الإصابة، محققة فوزاً مريحاً على الإيطالية جاسمين باوليني -التي سبق لها بلوغ نهائي ويمبلدون- لتتأهل إلى ربع نهائي بطولة ووهان المفتوحة.

وكانت كارتال (24 عاماً) قد غابت عن الملاعب لأكثر من ستة أشهر بسبب كسر إجهادي في الظهر، لكنها نجحت في الفوز بخمس من أصل سبع مباريات خاضتها منذ عودتها للمنافسات.

وتفوقت اللاعبة -التي سبق لها احتلال المركز 44 عالمياً- باقتدار على الإيطالية باوليني، المصنفة 15 عالمياً، بنتيجة 6-2 و6-0.

وجاء هذا الأداء ليؤكد مجدداً على قوة مستوى كارتال، ويُعزز فوزها السابق -بمجموعتين نظيفتين- على السويسرية بيليندا بنشيتش، المصنفة التاسعة عالمياً، في الدور السابق.

وقالت كارتال: "عند مواجهة لاعبة بمستوى جاسمين، كنت أعلم أن عليّ اللعب بصلابة منذ البداية وألا أتراخى. من جانبي، كان أداءً مثالياً وخالياً من الأخطاء تقريباً".

تجدر الإشارة إلى أن كارتال كانت تعيش فترة تألق كبيرة في مطلع الموسم، إذ دخلت قائمة أفضل 50 لاعبة في العالم، وبلغت ربع نهائي بطولتين ضمن جولة رابطة محترفات التنس، وحققت انتصارات لافتة على منافسات من الطراز الرفيع.

وستواجه كارتال في ربع النهائي الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، التي سبق لها بلوغ نصف نهائي البطولات الكبرى (جراند سلام) أربع مرات.