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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رابطة الأندية تعلن عقوبات مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
عمرو مصطفى

أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية عقوبات مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وجاءت عقوبات رابطة الأندية كالتالي:

إيقاف إبراهيم صلاح المدرب العام لفريق الزمالك، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد.

توجيه لفت نظر وتوقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 100 ألف جنيه وذلك بسبب السباب الجماعي من جماهير الفريق لجماهير الفريق المنافس.

توجيه لفت نظر وتوقيع غرامة مالية على نادي الأهلي قيمتها 100 ألف جنيه وذلك بسبب السباب الجماعي من جماهير الفريق لجماهير الفريق المنافس.

وكانت مباراة القمة 133 بين الأهلي والزمالك انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين سجلهما محمد هاني والجزائري منصف بقرار.

الأهلي الزمالك الدوري المصري القمة رابطة الأندية

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