قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظة القاهرة تبدأ إجراءات تقنين أراضي وضع اليد بعزبة خير الله
أمطار من مساء اليوم حتى صباح الجمعة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في مصر
تصعيد غير مسبوق.. إطلاق 4 صواريخ على القصر الرئاسي في اليمن
محمد صلاح سابع هدافي دوري أبطال أوروبا خلال آخر 5 سنوات
آخر موعد لحجز شقق الإيجار التمليكي 2026 .. المساحات والمدن المتاحة
إعادة فتح المسارات الجوية بين العراق والكويت
نتنياهو: تحدثت مباشرة مع أحمد الشرع بشأن الطائفة الدرزية
هل تتبدل الأرقام؟.. تفاصيل أسعار البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز في مصر
موعد مباراة طرابزون سبور وكوبس الفنلندي وموقف محمد صلاح والقنوات الناقلة
هجوم بـ10 مسيرات وصواريخ يستهدف مطار الملك خالد.. التحالف يكشف التفاصيل
برلمانية : الاعتداءات على السعودية تشعل التوتر وتهدد الاستقرار الإقليمي
ارتفاع الدولار يضغط على أسعار السلع.. وتوقعات بتثبيت الفائدة وسط تحديات القوة الشرائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

محافظ المركزي الصيني يدعو إلى معالجة شاملة لاختلالات الاقتصاد العالمي

المركزي الصيني
المركزي الصيني
أ ش أ

دعا محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) بان جونج شنج إلى تبني نهج شامل لمعالجة اختلالات التوازن في الاقتصاد العالمي، محذرا من قصر الجهود على تعديلات الحساب الجاري وأسعار الصرف، في موقف يعكس دفاع بكين عن سياساتها الاقتصادية في مواجهة الانتقادات التجارية الدولية.

وذكر بيان صادر عن بنك الشعب الصيني، اليوم الخميس، أن بان دعا، خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في بانكوك، إلى اعتماد منظور تحليلي أوسع للاختلالات العالمية، يأخذ في الاعتبار التدفقات المالية إلى جانب معاملات الحساب الجاري، التي تشمل تجارة السلع والخدمات.

وأكد المحافظ أن معالجة الاختلالات العالمية لا يمكن أن تتحقق من خلال تعديلات أسعار الصرف وحدها، مشددا على ضرورة تعاون الدول التي تعاني من عجز في الحساب الجاري مع الدول التي تحقق فائضا، بهدف الوصول إلى توازن ديناميكي في الاقتصاد العالمي.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الضغوط الأوروبية على بكين لرفع قيمة اليوان، على خلفية الزيادة الكبيرة في الفائض التجاري الصيني، وما تثيره من مخاوف بشأن اختلال التوازن التجاري بين الصين وشركائها.

وكان بنك الشعب الصيني قد أكد، في بيان صدر مطلع أكتوبر الجاري، أن الصين لا تحتاج إلى خفض قيمة عملتها ولا تعتزم اللجوء إلى هذه السياسة لاكتساب ميزة تنافسية في التجارة الدولية.

محافظ بنك الشعب الصيني البنك المركزي الاقتصاد العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عروس كفر الزيات

اختفاء عروس أثناء توجهها الكوافير ليلة عرسها بكفر الزيات وأمن الغربية يحقق

أسعار الدولار في مصر

تخطى 53 جنيها.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس

معتمد جمال

إبراهيم صلاح يتولى المهمة.. معتمد جمال يغيب عن قيادة الزمالك أمام الجيش الرواندي

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتتحرك من بيتك.. أسعار البنزين اليوم الخميس في المحطات

ابنة حسام حسن

بقيمة 41،500 دولار.. نظر استئناف ابنة حسام حسن على حكم إلزامها برد شبكة رجل الأعمال أحمد راشد.. اليوم

رئيـس مجلـس الـوزراء

رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ الخط السادس للمترو

الأرصاد تكشف تطورات الطقس في القاهرة الكبرى وتحذر من الأتربة والرياح

الأرصاد تكشف تطورات الطقس في القاهرة الكبرى وتحذر من الأتربة والرياح

البحرية الايرانية

الحرس الثوري الإيراني يهدد بإغراق السفن الحربية الأمريكية قرب مضيق هرمز

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

التضخم يربك حسابات واشنطن.. هل يضطر الفيدرالي لتغيير مسار الفائدة؟.. أستاذ اقتصاد يجيب

الحوثيين

الحوثيون يقصفون مواقع في قصر معاشيق بعدن جنوبي اليمن

المتحدث باسم قوات التحالف

التحالف : دمرنا مخازن للصواريخ الباليستية لميليشيا الحوثي في جبال صنعاء

بالصور

ماذا يحدث عند تناول الجوافة على الريق؟.. تقوي المناعة وتنقص الوزن

فوائد تناول الجوافة على الريق
فوائد تناول الجوافة على الريق
فوائد تناول الجوافة على الريق

تحذير من استخدام الأكياس البلاستيك السوداء لحفظ الطعام.. مخاطر صحية تستدعي الانتباه

لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟
لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟
لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟

ميمي جمال تدخل غرفة العمليات بعد كسر مفصل الحوض.. تفاصيل حالتها الصحية ومخاطر الإصابة

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال
تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال
تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال

حبوب العلاج الهرموني ترفع خطر الجلطات الدموية بنسبة 60%.. دراسة تحذر النساء

حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات
حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات
حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد