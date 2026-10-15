محافظ المركزي الصيني يدعو إلى معالجة شاملة لاختلالات الاقتصاد العالمي

دعا محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) بان جونج شنج إلى تبني نهج شامل لمعالجة اختلالات التوازن في الاقتصاد العالمي، محذرا من قصر الجهود على تعديلات الحساب الجاري وأسعار الصرف، في موقف يعكس دفاع بكين عن سياساتها الاقتصادية في مواجهة الانتقادات التجارية الدولية.

وذكر بيان صادر عن بنك الشعب الصيني، اليوم الخميس، أن بان دعا، خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في بانكوك، إلى اعتماد منظور تحليلي أوسع للاختلالات العالمية، يأخذ في الاعتبار التدفقات المالية إلى جانب معاملات الحساب الجاري، التي تشمل تجارة السلع والخدمات.

وأكد المحافظ أن معالجة الاختلالات العالمية لا يمكن أن تتحقق من خلال تعديلات أسعار الصرف وحدها، مشددا على ضرورة تعاون الدول التي تعاني من عجز في الحساب الجاري مع الدول التي تحقق فائضا، بهدف الوصول إلى توازن ديناميكي في الاقتصاد العالمي.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الضغوط الأوروبية على بكين لرفع قيمة اليوان، على خلفية الزيادة الكبيرة في الفائض التجاري الصيني، وما تثيره من مخاوف بشأن اختلال التوازن التجاري بين الصين وشركائها.

وكان بنك الشعب الصيني قد أكد، في بيان صدر مطلع أكتوبر الجاري، أن الصين لا تحتاج إلى خفض قيمة عملتها ولا تعتزم اللجوء إلى هذه السياسة لاكتساب ميزة تنافسية في التجارة الدولية.