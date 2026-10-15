يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مرانه الرئيسى، مساء اليوم، باستاد هويما فى أوغندا استعدادا لمواجهة كيتارا بعد غد السبت، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وسط تأكيدات من الجهاز الفنى بضرورة تحقيق بداية قوية تتناسب مع اسم النادى وطموحاته فى البطولة.

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة كيتارا الليلة

وحرص المغربى الحسين عموتة المدير الفنى للأهلى على دراسة المنافس بشكل جيد، بعدما تلقى تقريرا مطولا من محللى الأداء تناول طريقة لعب كيتارا، وأبرز نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وكيفية تعامله مع المباريات التى يخوضها على أرضه.

وكشف التقرير عن إجادة الفريق الأوغندى اللعب على أرضه، وهو ما يزيد من أهمية التعامل بجدية مع المواجهة، خاصة فى ظل الحضور الجماهيرى المتوقع وإقامة المباراة نهارا وهى ظروف وضعها الجهاز الفنى فى حساباته خلال التحضير للقاء.