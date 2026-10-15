قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المفاوضات لم تتوقف.. الرئيس اللبناني: هدفنا وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي وإعادة الأسرى والنازحين
القوات اليمنية: تصدينا لهجمات عنيفة شنها الحوثيون في تعز
اخترق الخط الأصفر.. جيش الاحتلال يعلن تدمير نفق في غزة بطول كيلو ونصف
إستونيا: نتعهد بتقديم 10 ملايين يورو لمبادرة دعم أوكرانيا الملحقة بالناتو وأمريكا
وكالة الطاقة الدولية تدعو الدول الأعضاء لزيادة إنتاج النفط
من أول يوم عمل.. برلماني يكشف تفاصيل مشروع قانون لحماية العمالة اليومية والموسمية
البنك الدولي يشيد بمؤشرات نمو الاقتصاد المصري
عايزة مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى بكفر الشيخ نشرت فيديوهات خادشة للحياء
محافظة القاهرة تبدأ إجراءات تقنين أراضي وضع اليد بعزبة خير الله
أمطار من مساء اليوم حتى صباح الجمعة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في مصر
تصعيد غير مسبوق.. إطلاق 4 صواريخ على القصر الرئاسي في اليمن
محمد صلاح سابع هدافي دوري أبطال أوروبا خلال آخر 5 سنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة كيتارا الليلة

الأهلي
الأهلي
عمرو مصطفى

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي  الأهلى مرانه الرئيسى، مساء اليوم، باستاد هويما فى أوغندا استعدادا لمواجهة كيتارا بعد غد السبت، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وسط تأكيدات من الجهاز الفنى بضرورة تحقيق بداية قوية تتناسب مع اسم النادى وطموحاته فى البطولة.

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة كيتارا الليلة 

وحرص المغربى الحسين عموتة المدير الفنى للأهلى على دراسة المنافس بشكل جيد، بعدما تلقى تقريرا مطولا من محللى الأداء تناول طريقة لعب كيتارا، وأبرز نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وكيفية تعامله مع المباريات التى يخوضها على أرضه.

وكشف التقرير عن إجادة الفريق الأوغندى اللعب على أرضه، وهو ما يزيد من أهمية التعامل بجدية مع المواجهة، خاصة فى ظل الحضور الجماهيرى المتوقع وإقامة المباراة نهارا وهى ظروف وضعها الجهاز الفنى فى حساباته خلال التحضير للقاء.

الأهلي فريق الأهلي كيتارا الكونفدرالية كيتارا الأوغندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عروس كفر الزيات

اختفاء عروس أثناء توجهها الكوافير ليلة عرسها بكفر الزيات وأمن الغربية يحقق

أسعار الدولار في مصر

تخطى 53 جنيها.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس

معتمد جمال

إبراهيم صلاح يتولى المهمة.. معتمد جمال يغيب عن قيادة الزمالك أمام الجيش الرواندي

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتتحرك من بيتك.. أسعار البنزين اليوم الخميس في المحطات

ابنة حسام حسن

بقيمة 41،500 دولار.. نظر استئناف ابنة حسام حسن على حكم إلزامها برد شبكة رجل الأعمال أحمد راشد.. اليوم

رئيـس مجلـس الـوزراء

رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ الخط السادس للمترو

الأرصاد تكشف تطورات الطقس في القاهرة الكبرى وتحذر من الأتربة والرياح

الأرصاد تكشف تطورات الطقس في القاهرة الكبرى وتحذر من الأتربة والرياح

البحرية الايرانية

الحرس الثوري الإيراني يهدد بإغراق السفن الحربية الأمريكية قرب مضيق هرمز

ترشيحاتنا

فينيسيوس جونيور

ثنائي ريال مدريد البديل يحرج مبابي وفينيسيوس بعد التألق أمام روما

الأهلي

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة كيتارا الليلة

لاعبو الزمالك

لاعبو الزمالك ينتظرون مستحقاتهم قبل استكمال المشوار الأفريقي

بالصور

ماذا يحدث عند تناول الجوافة على الريق؟.. تقوي المناعة وتنقص الوزن

فوائد تناول الجوافة على الريق
فوائد تناول الجوافة على الريق
فوائد تناول الجوافة على الريق

تحذير من استخدام الأكياس البلاستيك السوداء لحفظ الطعام.. مخاطر صحية تستدعي الانتباه

لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟
لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟
لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟

ميمي جمال تدخل غرفة العمليات بعد كسر مفصل الحوض.. تفاصيل حالتها الصحية ومخاطر الإصابة

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال
تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال
تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال

حبوب العلاج الهرموني ترفع خطر الجلطات الدموية بنسبة 60%.. دراسة تحذر النساء

حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات
حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات
حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد