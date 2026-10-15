رئيس وزراء ألبانيا يدين الفوضى مع دخول الاحتجاجات العنفية يومها الثالث

أدان رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، اليوم /الخميس/، حالة الفوضي الناجمة عن الاحتجاجات العنفية التي أسفرت عن أضرار بالمباني الحكومية في البلاد.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه وأوقفت عددا من المتظاهرين، في الوقت الذي تجددت فيه الصدام بين المتظاهرين وعناصر الشرطة في العاصمة الألبانية تيرانا، لليوم الثالث على التوالي.. حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية.

وقال راما، في رسالة مصورة، تعليقا على مساعي انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي والتي تستهدف المفوضية الأوروبية إنجازها بحلول عام 2027: "سنجتاز جميعا هذه الساعات الصعبة معا، لأن ألبانيا ستواصل صعودها ولأن ألبانيا ستستمر في طريقها نحو أوروبا.. لا يمكن لأحد أن يخنق ألبانيا، ومن يظن أن القانون لا يطبق عليه فهو واهم".

وانضم طلاب يطالبون بإصلاحات تعليمية إلى موجة أوسع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي تطالب باستقالة رئيس الوزراء إيدي راما على خلفية اتهامات بالفساد.

وجاءت هذه المواجهات الأخيرة استمرارا لأعمال الشغب التي شهدتها ألبانيا، أمس الأربعاء، حين هاجم المتظاهرون مباني حكومية ومصارف وشركات تجارية، مما أسفر عن إصابة 89 شخصا، بينهم 61 شرطيا، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

ومن جانبها، أيدت المعارضة المتمثلة في "حزب الديمقراطي" الاحتجاجات الطلابية، ودعت راما إلى تشكيل حكومة تصريف أعمال تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة.

ودعت بعثة الاتحاد الأوروبي في ألبانيا، الليلة الماضي، السلطات إلى إظهار رد فعل متناسب، معربة عن قلقها إزاء "التصعيد العنيف في احتجاجات تيرانا".

وقالت البعثة في بيان لها: "ندعو المتظاهرين إلى ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال عنف، فالعنف لا مكان له في الأنظمة الديمقراطية".