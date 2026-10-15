ترامب يعلن إلغاء إذاعة عملية إعدام الرائد السابق بالجيش الأمريكي نضال حسن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم /الخميس/، أن عملية إعدام الرائد السابق بالجيش الأمريكي، نضال حسن، رميا بالرصاص "لن يتم بثها".

وكتب ترامب في منشور، عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "أعتقد أن بث عملية الإعدام ليرها الجميع ربما كان ليشكل رادعا قويا للعالم ليشهد كيف تتعامل أمريكا مع الإرهابيين والحثالة أمثال حسن، إلا أن الكثير من الأشخاص الطيبين وذوي النوايا الحسنة يفضلون عدم مشاهدته وهو يموت عبر البث المباشر أو أي جهاز مرئي آخر".. حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

وأضاف: "سيموت، في موعده المحدد، رميا بالرصاص، لكن هذا الحدث لن يتم بثه".

وكان مسئول في وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون)، قد صرح في وقت سابق، بأنه سيتم بث عملية إعدام الرائد السابق بالجيش الأمريكي نضال حسن، على الهواء مباشرة، وذلك بعد إدانته بإطلاق النار وقتل 13 شخصا وإصابة 32 آخرين في قاعدة فورت هود بولاية تكساس عام 2009.

وأوضح المسئول أنه من المقرر إعدام حسن، رميا بالرصاص في الثالث من شهر ديسمبر القادم، في نفس القاعدة التي شهدت ارتكابه للجريمة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر أوامره للجيش بتنفيذ حكم الإعدام بحق حسن رميا بالرصاص، وهو ما سيكون أول إعدام ينفذه الجيش منذ عام 1961.