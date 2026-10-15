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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يدعو الأعضاء إلى إرسال مزيد من السفن لتعزيز مهمته البحرية في البحر الأحمر

المهمة البحرية الأوروبية
المهمة البحرية الأوروبية
أ ش أ

 دعت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الخميس، الدول الأعضاء إلى إرسال مزيد من السفن للمشاركة في المهمة البحرية الأوروبية بالبحر الأحمر، بهدف مرافقة السفن التجارية عبر البحر ومضيق باب المندب، في ظل استمرار هجمات الحوثيين.

ووصفت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي - في تصريحات صحفية - هجمات الحوثيين بأنها "عشوائية" و"غير مقبولة على الإطلاق"، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يضطلع بدور في توفير الأمن بالمنطقة من خلال مهمته البحرية "أسبيدس".

وقالت إن الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على زيادة عدد السفن المشاركة في المهمة، بما يتيح مرافقة مزيد من السفن التجارية للخروج من مضيق باب المندب والبحر الأحمر، مشددة على أن هذا الممر يمثل طريقًا حيويًا للتجارة العالمية، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يناقش دوره في المنطقة مع شركائه في الخليج، الذين أبدوا اهتمامًا بتعزيز المشاركة الأوروبية في جهود تحقيق الأمن الإقليمي.

الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء المهمة البحرية الأوروبية

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