رئيسة وزراء اليابان تعين وزيرًا جديدًا للزراعة

عينت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، اليوم الخميس، أراتا تاكيبي، من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، وزيراً جديداً للزراعة عقب استقالة سلفه كازوو يانا الذي كان يواجه انتقادات شديدة.

وقالت تاكايتشي، في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء (جيجي برس) اليابانية، إن تاكيبي على دراية واسعة بإدارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك ويمتلك القدرة على تحقيق نتائج ملموسة من اليوم الأول، بما في ذلك إدارة الشؤون البرلمانية.

وتولى تاكيبي، البالغ من العمر 56 عاماً، وهو وزير دولة سابق للزراعة، منصبه رسميا؛ بعد حفل تنصيب أُقيم في القصر الإمبراطوري في طوكيو، اليوم.

وقد انتُخب تاكيبي 6 مرات لعضوية مجلس النواب، وهو الغرفة الأدنى في البرلمان الياباني، كما شغل والده، تسوتومو، منصب الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي ووزير الزراعة في السابق.