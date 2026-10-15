حاملة الطائرات الأمريكية "جورج بوش" تعود إلى بحر العرب لدعم عمليات القيادة المركزية بالشرق الأوسط

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم /الخميس/، أن حاملة الطائرات الأمريكية "جورج إتش. دبليو. بوش" عادت إلى بحر العرب، وذلك عقب زيارة الحاملة ميناء في تايلاند مؤخرًا.

وذكرت القيادة المركزية - في منشور على حسابها الرسمي بمنصة (إكس) - أن طاقم الحاملة المكون من 5 آلاف فرد، بالإضافة إلى الأفراد الموجودين على متنها، يواصلون دعم عمليات القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط خلال فترة انتشار مقررة.

وتأتي عودة الحاملة في الوقت الذي لا تزال فيه التوترات متصاعدة في جميع أنحاء المنطقة وسط الحرب مع إيران والهجمات المستمرة التي تشنها القوات المدعومة من إيران.