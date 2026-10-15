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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير محافظات الصعيد

محافظ المنيا:
محافظ المنيا:
أ ش أ

 أكد محافظ المنيا عماد كدواني، اليوم الخميس أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير محافظات الصعيد، وفي مقدمتها المنيا، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات الأساسية، مؤكدًا أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تمثل نموذجًا متكاملًا لتطوير الريف المصري، بما تتضمنه من مشروعات في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والصحة والتعليم والطرق والخدمات الأساسية.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ أهالي قرى غرب المنيا وتوابعها؛ للاستماع إلى مطالب المواطنين واحتياجات القرية، وبحث سبل الاستجابة لها، وذلك خلال الملتقى الجماهيري الذي حضره نائب الدائرة سيد أبو بريدعة، بهدف تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة.

وقال المحافظ، إن المنيا تحظى بنصيب الأسد من المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات بفضل رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب انضمام المحافظة لمنظومة التأمين الصحي الشامل كخطوة مهمة نحو توفير رعاية صحية متكاملة ومستدامة لمواطني عروس الصعيد، بالتوازي مع تطوير المنشآت الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية.

وخلال اللقاء، استمع محافظ المنيا إلى مطالب أهالي القرى، والتي شملت توفير أعمدة إنارة وكشافات لإضاءة الشوارع والمناطق السكنية، وإنشاء مكتب بريد لتيسير حصول المواطنين على الخدمات البريدية، وتخصيص مدافن، إلى جانب توفير موقف للسيارات وتنظيم خطوط سير الميكروباص بين القرية ومدينة المنيا، بما يخفف أعباء الانتقال اليومي، خاصة على الطلاب والموظفين وكبار السن.

كما طالب الأهالي بإنشاء مركز شباب لتوفير مساحة مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، وإنشاء مدرسة للتعليم الثانوي لاستيعاب الطلاب وتخفيف مشقة انتقالهم إلى مناطق أخرى لاستكمال دراستهم.

وبتوجيه فوري من محافظ المنيا، تم توزيع لحوم ومواد غذائية على أكثر من 500 أسرة من أهالي القرية، تعزيزًا لقيم التكافل المجتمعي ومساندة الفئات الأولى بالرعاية.

محافظ المنيا تطوير محافظات الصعيد مشروعات

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