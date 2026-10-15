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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

نشأة المسرح وشروط اختيار النص في أولى فعاليات ورشة "أسس الإخراج المسرحي" بالإسكندرية

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

انطلقت بقصر ثقافة الأنفوشي، بمحافظة الإسكندرية، أولى فعاليات الورشة التدريبية المتخصصة "أسس الإخراج المسرحي"، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، لمخرجي نوادي المسرح المتقدمين بمشروعات الموسم الحالي، ضمن برامج وزارة الثقافة.

يقدم الورشة المخرج عصام السيد، واستهل فعاليات اليوم الأول بالحديث عن أهمية الفن ودوره في المجتمع، مشيرا إلى قدرته على تخفيف التوتر والتعبير عن المشاعر والأفكار.
كما تطرق إلى نشأة المسرح وتطور مدارسه واتجاهاته، موضحا أبرز سمات هذه المدارس واختلاف رؤاها الفنية.

وانتقل "السيد" إلى مفهوم الإخراج المسرحي، موضحا أنه عملية إبداعية تحدث نتيجة قلق ناتج عن التأثر بمشكلة أو قضية ما في المجتمع، مع محاولة توصيل وجهة النظر تجاه هذه القضية إلى الجمهور، بهدف التأثير في الأفراد، أو تقديم تفسير للذات وللآخرين.

كما شهد اليوم الأول مناقشات حول شروط اختيار النص المسرحي، وأوضح المخرج عصام السيد أن على المخرج اختيار نص جيد دراميا، يتناول مشكلة أو قضية ما، وتتوفر لتنفيذه الإمكانات المادية والبشرية، فضلا عن ملاءمته للمكان والزمان، بالإضافة إلى تحقيقه للمتعة الفنية للجمهور.

وأكد أهمية أن يحدد المخرج الجمهور الذي يتوجه إليه العرض، وأن يكون واعيا بما سيقدمه، ومتى يقدمه، ولماذا، مشيرا إلى أن بعض الأعمال قد لا تحقق النجاح عند بداية عرضها، ثم تحقق نجاحا باهرا في مراحل لاحقة ويكتب لها الاستمرار، موضحا أن العرض الذي يصل إلى النخبة والجمهور على حد سواء، يطلق عليه "الفن الهادف".

وتقام الورشة التدريبية من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة العامة للمسرح، وإدارة نوادي المسرح، وتستمر حتى الأحد 18 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع فرع ثقافة الإسكندرية التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بهدف تطوير الأدوات الإخراجية للمتقدمين، وتعزيز معارفهم بأسس العمل المسرحي.

بقصر ثقافة الأنفوشي أسس الإخراج المسرحي الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة برامج وزارة الثقافة

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