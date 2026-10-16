سلطات لوس أنجلوس تصدر أوامر بالإخلاء الفوري.. ما القصة؟

دفعت حرائق الغابات التي اندلعت في الجبال الواقعة غرب لوس أنجلوس السلطات إلى إصدار تحذيرات بالإخلاء، الخميس، في ظل رياح قوية تهدد بانتشار النيران بسرعة.

حرائق الغابات في لوس أنجلوس

وأطلقت سلطات الإطفاء على الحريق اسم «بريسون»، وأُبلغ عن اندلاعه للمرة الأولى نحو الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، شمال ماليبو بولاية كاليفورنيا.

وبحسب إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا، امتدت النيران إلى مساحة بلغت 101 فدان، أي نحو 41 هكتارًا، بحلول الساعة السادسة والنصف مساء الخميس بالتوقيت المحلي.

وأصدرت إدارة الإطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس أمرًا بإخلاء منطقة إنسينال كانيون في ماليبو، فيما وضعت المناطق المحيطة بها تحت تحذيرات الإخلاء.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية تحذيرًا من الدرجة الحمراء بشأن مخاطر الحرائق في المنطقة، يظل ساريًا حتى مساء السبت، مشيرة إلى أن الظروف الجوية، مثل الرياح القوية وانخفاض الرطوبة، قد تزيد من احتمالات اندلاع حرائق الغابات ونشاطها.

وتوقعت الهيئة هبوب رياح شمالية شرقية إلى شرقية تتراوح سرعتها بين 32 و65 كيلومترًا في الساعة، مع هبات قد تصل سرعتها إلى ما بين 80 و110 كيلومترات في الساعة.

وقال مسؤولون في مقاطعة لوس أنجلوس، في تحذير طارئ للسكان، اتبعوا تعليمات فرق الإطفاء وأجهزة إنفاذ القانون، وتفقدوا أحوال الجيران الذين قد يحتاجون إلى المساعدة، إذا أمكن القيام بذلك بأمان.

وأضاف المسؤولون أنه إذا شعر السكان بعدم الأمان بسبب وجود حريق بالقرب منهم، فعليهم المغادرة دون انتظار صدور إنذار رسمي.

ويندلع حريق بريسون على بُعد نحو 32 كيلومترًا غرب الموقع الذي شهد حريق باليساديس، الذي اجتاح مساحات واسعة من لوس أنجلوس عام 2025، إلى جانب حريق إيتون، ما أدى إلى نزوح آلاف الأشخاص ومقتل 31 شخصًا.

