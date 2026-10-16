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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زلزال بقوة 7 ريختر يضرب كامتشاتكا الروسية

زلزال قوي يضرب كامتشاتكا الروسية
زلزال قوي يضرب كامتشاتكا الروسية
خاطر عبادة

ضرب زلزال قوي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي اليوم الجمعة، دون أن يصدر أي تحذير من موجات مد عاتية - تسونامي.

وأفاد المركز الوطني لعلم الزلازل أن الهزة وقعت على عمق 152 كيلومتراً، عند التقاء خط عرض 52.068 شمالاً مع خط طول 157.164 شرقاً.

وفي تقدير مقارب، ذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن قوة الزلزال بلغت 6.9 درجات، وحدد مركزه على بعد نحو 123 كيلومتراً جنوب غرب مدينة فيليوتشينسك، وعلى عمق 130 كيلومتراً، ويبعد حوالي 146 كيلومتراً عن مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي التي يقطنها نحو 187 ألف نسمة، و80 كيلومتراً عن بلدة أوزيرنوفسكي.

من جانبها، رصدت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية "NOAA" الزلزال بقوة 7 درجات وعلى عمق 148 كيلومتراً، مؤكدة عدم وجود أي تهديد لتشكل موجات تسونامي.

وحتى الآن، لم ترد معلومات عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الهزة، فيما تباينت تقديرات المراكز الدولية بشكل طفيف حول قوتها وعمقها.

زلزال روسيا كاماتشاتكا

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