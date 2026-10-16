مستشار رئيس الأرجنتين: بريطانيا مستعمرة إسلامية لا يحق لها الاحتفاظ بفوكلاند

أثار سانتياجو كابوتو، أحد أقرب مستشاري الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي وعضو ما يعرف بـ"المثلث الحديدي" المحيط به، جدلاً واسعاً بعدما زعم أن المملكة المتحدة تتعرض لـ"استعمار إسلامي" وأنها لم تعد مؤهلة للاحتفاظ بجزر فوكلاند.

ونشر كابوتو على وسائل التواصل مقطع فيديو للنائبة الجديدة عن حزب العمال ساجال عبدي والي، وهي من أصل صومالي وجاءت إلى بريطانيا كلاجئة في طفولتها، أثناء أدائها قسم الولاء للملك في البرلمان ويدها على القرآن، بعد فوزها في الانتخابات الفرعية بدائرة هولبورن وسانت بانكراس على زعيم حزب الخضر زاك بولانسكي.

وفقا لصحيفة ديلي تليجراف البريطانية، علق كابوتو قائلاً إن بريطانيا كانت يوماً "مهد الحضارة" لكنها اليوم تُستعمر من قبل الإسلام، ما يشكل "خطراً وشيكاً على قضية الغرب بأكمله".

وأضاف: "بالنظر إلى الأهمية الجيوسياسية الاستراتيجية التي سيكتسبها جنوب الأطلسي في العقود المقبلة، لا يمكن للغرب أن يتحمل تدخل دولة إسلامية في مجال النفوذ هذا. استعادة جزر مالفيناس ليست قضية وطنية فحسب، بل قضية غربية أيضاً".

ويأتي التصريح وسط تصاعد التوتر حول الجزر، المعروفة في الأرجنتين باسم مالفيناس، بعد تجديد ميلي مطالبته باستعادتها، ووصفه الوجود البريطاني بأنه "احتلال غير قانوني"، وتهديده في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي "بأخذ الأمور بيده" بشأن خطط التنقيب عن النفط قبالة الأرخبيل.

وتغضب بوينس آيرس من مشروع حقل "سي ليون" النفطي في حوض شمال فوكلاند القادر على إنتاج 1.7 مليار برميل، معتبرة أن الحفر يخالف قراراً أممياً صدر عام 1976 يدعو الطرفين لعدم اتخاذ إجراءات أحادية، فيما هدد ميلي باعتقال مسؤولي شركات النفط المرخص لها.

وكانت الحكومة البريطانية قد منحت مطلع الشهر الجاري الموافقة النهائية على المشروع، وهو ما اعتبره وزير الخارجية إد ميليباند محاولة أرجنتينية "لترهيب الشركات والأفراد المنخرطين في نشاط تجاري مشروع"، بينما رفعت بوينس آيرس دعوى أمام المحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورج.

يذكر أن الأرجنتين غزت الجزر عام 1982 بأمر من الديكتاتور ليوبولدو جالتيري، ما أشعل حرباً استمرت 74 يوماً انتهت باستسلام القوات الأرجنتينية، وأسفرت عن مقتل 255 جندياً بريطانياً و649 أرجنتينياً و3 من سكان الجزر.

وفي ظل التوتر الحالي، استأنف الجيش البريطاني تدريبات الدفاع عن الأرخبيل، حيث شارك نحو 150 مظلياً بريطانياً مع قوات احتياط محلية في مناورة استمرت 6 أيام تحاكي هجوماً برمائياً، أعادت تمثيل عناصر من عملية "ساتون" التي مكنت بريطانيا من استعادة الجزر عام 1982.