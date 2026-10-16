مصر للطيران.. اللجنة النقابية بالخدمات الجوية تكرم الطلاب أبناء العاملين المتفوقين

في أجواء يسودها الود والسعادة، أقامت اللجنة النقابية بشركة مصر للطيران للخدمات الجوية حفل تكريم أبناء العاملين المتفوقين في مرحلتي الثانوية العامة والشهادة الإعدادية، وذلك بنادي «إيرو سبورت»، تحت رعاية الأستاذة سهير موسى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية.

وجاء الحفل حافلاً بأجواء البهجة والمحبة، مشاركةً للعاملين بالشركة فرحتهم بأبنائهم، وتقديرًا لما حققه الطلاب من نجاح وتفوق علمي باعتبارهم أمل المستقبل وذخيرة الوطن.

ومن جانبها، تقدمت اللجنة النقابية بشركة مصر للطيران للخدمات الجوية بخالص التهنئة للطلاب المكرمين وأسرهم الكريمة، متمنية لهم دوام التوفيق والتميز في مسيرتهم العلمية والعملية لتحقيق كافة طموحاتهم المستقبلية.