انطلاق الانتخابات الإسرائيلية 2026 في الخارج.. من نيوزيلندا إلى كاليفورنيا

بدأ التصويت في الانتخابات العامة الإسرائيلية الـ26 المقررة يوم 27 أكتوبر، أمس الخميس، داخل البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية حول العالم، قبل 12 يوماً من توجه الناخبين لصناديق الاقتراع في الداخل.

من يحق له التصويت في الخارج؟

وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت، يحق لنحو 4800 ممثل حكومي إسرائيلي وأفراد أسرهم المؤهلين الإدلاء بأصواتهم في 101 مركز اقتراع موزعة على 99 بعثة دبلوماسية. ولا يقتصر التصويت على الدبلوماسيين، بل يشمل موظفي السفارات والقنصليات وممثلي الوزارات والملحقين العسكريين وعائلاتهم، فيما لا يستطيع معظم المواطنين المقيمين أو المسافرين في الخارج التصويت إلا بالعودة إلى إسرائيل.

رحلة التصويت حول العالم في 30 ساعة

بسبب فروق التوقيت، انطلقت العملية من السفارة الإسرائيلية في ويلينجتون بنيوزيلندا الساعة 11 مساء الأربعاء 14 أكتوبر بتوقيت إسرائيل، ثم في سوفا بفيجي عند 12:01 صباح الخميس، وهي أحدث بعثة دبلوماسية لإسرائيل، ومن هناك اتجه التصويت غرباً مع مسار الشمس على مدار نحو 30 ساعة، ليُختتم في القنصليتين بمدينتي لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو عند السادسة صباح الجمعة 16 أكتوبر بتوقيت إسرائيل. ويعد مركز نيويورك الأكبر، حيث يحق لأكثر من 700 شخص التصويت فيه.

تدار العملية بشكل مشترك بين وزارة الخارجية ولجنة الانتخابات المركزية، وتشمل تدريب موظفي الانتخابات في البعثات، ونقل صناديق ومواد الاقتراع حول العالم، وتنسيق التصويت عبر عشرات المناطق الزمنية مع الحفاظ على إجراءات موحدة لحماية النزاهة.

ويعمل خلالها مركزان لإدارة الانتخابات في آن واحد: غرفة عمليات بوزارة الخارجية وقسم التصويت الخاص باللجنة المركزية، لمعالجة المشكلات فوراً ومراقبة العملية على مدار الساعة من أول مركز حتى إغلاق الأخير.

وقالت السفيرة أفيفا راز شيشتر، رئيسة فريق عمل الانتخابات بالخارجية، إن اليوم يمثل تتويجاً لعملية تحضير دقيقة بدأت قبل أشهر، واصفة التصويت بأنه تقليد عريق واحتفال بالديمقراطية، حيث يكون الدبلوماسيون وأسرهم أول من يمارس حقه.

من جانبه، أعلن المدير العام بالإنابة للجنة الانتخابات المركزية دين ليفني: "لقد بدأت الانتخابات! أدلى ممثلونا في فيجي ونيوزيلندا بأصواتهم، ومن هناك يبدأ التصويت مع بزوغ الفجر. أينما يبدأ يوم جديد، يبدأ التصويت أيضاً"، مؤكداً تفعيل أنظمة مراقبة وتدقيق لضمان تصويت آمن وفق القانون.

وبعد انتهاء التصويت، سيتم نقل المظاريف إلى إسرائيل وفق إجراءات معتمدة وتحت إشراف كامل قبل فرزها، على أن يقدم فريق الخارجية تقريراً بنسب المشاركة للجنة المركزية.

ومن بين الناخبين في الخارج، سجل سفير إسرائيل لدى إيطاليا جوناثان بيليد رقماً لافتاً بتصويته للمرة الثامنة من خارج البلاد خلال مسيرته الدبلوماسية الممتدة 35 عاماً.

وخدم بيليد (65 عاماً) في عدة قارات، وصوت سابقاً في إسطنبول والأرجنتين وواشنطن وميامي، ثم في مكسيكو سيتي في انتخابات أبريل 2019، وفي ميامي في مارس 2020، وفي كانبرا في مارس 2021، إضافة لتصويته داخل إسرائيل في سبتمبر 2019، ليأتي تصويته الأخير في روما ثامن تصويت خارجي له.

وقال بيليد: "فخور بالتصويت للمرة الثامنة في ثامن دولة أخدمها.. قد تختلف آراؤنا السياسية، لكننا كدبلوماسيين نخدم جميعاً دولة واحدة: إسرائيل".