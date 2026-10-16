بالإنفوجراف..نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية والبيئة "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 210 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية والبيئية المهمة خلال الفترة (9 : 15 أكتوبر 2026).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*الجمعة 9 أكتوبر 2026*

أعلن جهاز شئون البيئة عن فتح باب التقدم أمام الشركات والكيانات والبنوك من القطاعين العام والخاص لشراء شهادات خفض الانبعاثات الكربونية المعتمده CERs)) ، بنظام الخصم والإلغاء الطوعي المباشر Voluntary Cancellation) ) عبر سجل آلية التنمية النظيفة CDM) ) التابع للأمم المتحدة UNFCCC، لتغطية البصمة الكربونية للأنشطة والمشروعات المختلفة ودعم تحقيق أهداف التعادل الكربوني ، وذلك بنظام الأسبقية في التقدم (First Come, First Served) وحتى نفاد الكمية المعروضة.

وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن التسليم النهائي للمدفن الصحي الآمن بمدينة رأس سدر، ومدفن الطور الصحي الآمن بمحافظة جنوب سيناء، بتكلفة إجمالية بلغت 80.5 مليون جنيه وعلى مساحة إجمالية تصل إلى 20 فدانا، وذلك ضمن خطة الوزارة لاستكمال مكونات منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات.

كما أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال موسم الخريف، من خلال منظومة متكاملة تعتمد على الرصد المبكر، والتدخل السريع، والرقابة الميدانية، وإحكام السيطرة على مصادر التلوث، بالإضافة إلى التوعية وتعزيز المشاركة المجتمعية، مشيرة إلى أن النتائج التي تحققت خلال الفترة من 1 سبتمبر 2026 إلى 7 أكتوبر 2026 تعكس استمرار تكثيف الجهود على مختلف المحاور، موضحة أن منظومة الإنذار المبكر، من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية، رصدت خلال الفترة المشار إليها 486 نقطة حرق في نطاق محافظات القاهرة الكبرى والدلتا وأسيوط، مقابل 647 نقطة حرق خلال الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض قدره 161 نقطة، وبنسبة خفض بلغت نحو 24.8%، وهو ما يعكس فاعلية إجراءات الرصد والتدخل المبكر للحد من مصادر التلوث.

*السبت 10 أكتوبر 2026:*

قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بزيارة ميدانية إلي محافظة الوادي الجديد لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية والأنشطة الخدمية بالمحافظة بمراكز الداخلة والخارجة والفرافرة وبلاط، والتي تمس حياة المواطنين بالمحافظة، وذلك بحضور السيدة / حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، والسيد / محمد كجك نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وتضمنت فعاليات اليوم الأول من الزيارة الاتي:-

 تفقد منطقة كهف الجارة وإعلانها المحمية ٣٢ ضمن شبكة المحميات الطبيعية في مصر.

 وضع حجر أساس للمجمع الرائد لصناعات التمور بواحة الشوربجي بمركز الفرافرة.

 تفقد وحدة طب الأسرة بقرية النهضة بمركز الفرافرة ومتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ضمن المبادرة الرئاسية"100 مليون صحة".

 توقيع محاضر استلام وتشغيل مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"في ختام زيارتها التفقدية بمدينة الفرافرة.

 تفقد مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية بمدينة الداخلة.

 وضع حجر الأساس للمشروع المتكامل لتطوير بحيرة موط والغابة الشجرية بالداخلة .

 افتتاح مشروع تطوير ورفع كفاءة مجزر «موط» بالداخلة.

 وضع حجر الأساس لمجمع التمور والثلاجات بالمجمع الصناعى بالداخلة.

 افتتاح مجمع الصناعات الحرفية بقرية مرزوق بمركز بلاط.

*الأحد 11 أكتوبر 2026:*

في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، برفع الوعي وبناء القدرات الفنية في مجال التغيرات المناخية، نظمت وزارة التنمية المحلية والبيئة من خلال الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ومشروع تقارير الشفافية والبلاغات الوطنية ، ورشة عمل للعاملين بقطاع تغير المناخ لرفع الوعي وبناء القدرات الفنية في مجال التغيرات المناخية ومنظومة التقارير المناخية في مصر – إطار الشفافية المعزز، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) .

كما واصلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جولتها التفقدية لليوم الثاني علي التولي بمدينة الخارجة بالوادي الجديد المحافظة لتفقد عدد من المشروعات التنموية والبيئية، رافقها فى الجولة السيدة / حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، والسيد / محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ عدلي مصلح أبو عقيل سكرتير عام المحافظة والأستاذ جهاد متولى رئيس مركز الخارجة ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية. وتضمنت فعاليات اليوم الثاني من الزيارة:-

 افتتاح مركز معلومات شبكات المرافق والتخطيط العمراني.

 افتتاح مصنع إنتاج "شكائر الزماط بالخارجة لدعم منظومة إنتاج التمور والذي ينتج ١.٥ مليون شكارة سنوياً ويوفر ٦٠ فرصة عمل مباشرة للمرأة .

 وضع حجر الأساس لمجمع الصناعات الغذائية لدعم الصناعة وجذب الاستثمارات .

 افتتاح مجزر الخارجة المطور بتكلفة 21.8 مليون جنيه من موازنة الوزارة.

 افتتاح المركز التكنولوجى بديوان عام محافظة الوادي الجديد بعد تطويره.

 تفقد أعمال تطوير الموقف الإقليمي بالخارجة.

 تفقد أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بحي المجاهدين.

 تفقد مصنع تدوير المخلفات الزراعية.

وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن بدء أعمال توريد وزراعة أشجار المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية «زراعة 100 مليون شجرة»، بمحافظة بورسعيد، حيث تم توريد 1000 شجرة والتي تضم أنواعًا من أشجار «البونسيانا والجاكرندا» مع استهداف عدد من الطرق والمحاور الرئيسية والمدارس، بما يسهم في تعزيز الغطاء الأخضر وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين.

كما شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض محاور جلسة حول "جهود التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة.. وأثرها في تحسين جودة حياة المواطن"، وذلك في إطار متابعة التحضيرات الجارية لـ "منتدى مصر 2026"، المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، بالعاصمة الجديدة.

*الأثنين 12 أكتوبر 2026:*

استمراراً لدور مصر الريادي في تعزيز التعاون البيئي المتوسطي في إطار اتفاقية برشلونة، استضافت وزارة التنمية المحلية والبيئة، فعاليات اليوم الثالث والأخير من منتدى " غايا للاقتصاد الدائري 2026 (Circular Gaia Symposium)، في نسخته الثالثة، وذلك بالمركز الثقافي البيئي التعليمي "بيت القاهرة " بالفسطاط، وذلك بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للقانون العام (EPLO) الذراع القانونية لإتفاقية برشلونة ، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة – خطة عمل البحر المتوسط (UNEP/MAP)، وبمشاركة ممتدة بين القاهرة وأثينا، في إطار تعاون دولي يجمع الخبرات والجهود المعنية بدعم الاقتصاد الدائري وتحقيق الاستدامة.

وواصلت وزارة التنمية المحلية والبيئة تشجيع المشاركة المجتمعية في أعمال التشجير وتجميل الشوارع، بالتعاون مع المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية ومؤسسات المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية، حيث شهد شارع 250 الشرقي بمنطقة سرايات المعادي بمحافظة القاهرة تنفيذ أعمال تشجير جديدة تضمنت زراعة 220 شجرة متنوعة، بمشاركة اتحاد شاغلي سرايات المعادي وجمعية محبي الأشجار، وبالتنسيق مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة.

وفي إنجاز دولي جديد، حصلت مدينة شرم الشيخ على شهادة استحقاق (Certificate of Merit) ضمن جوائز المدن الخضراء العالمية لعام 2026، التي تنظمها الجمعية الدولية لمنتجي البساتين (AIPH)، وذلك عن مبادرة «التصدي لفقدان الأنواع والموائل وصحة النظم البيئية والتنوع الجيني»، التي جرى تطويرها في إطار مشروع «جرين شرم».

كما تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة خلال شهر سبتمبر 2026، في إطار توجيهات الدولة بشأن تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة على الوحدات المحلية، ومكافحة الفساد، ورفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًة إلى تنفيذ القطاع 38 حملة تفتيش، ما بين مخططة ومفاجئة وفحص شكاوى، على 17 محافظة، وفحص 31 شكوى للمواطنين مما أسفر عن إحالة 85 واقعة للنيابات المختصة والشئون القانونية .

*الثلاثاء 13 أكتوبر 2026*

اجتمعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع السيد/ كريس بوين وزير تغير المناخ والطاقة الاسترالي، عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال البيئة، واستعدادات مؤتمر المناخ القادمCOP31) ) الذى سيعقد في أنطاليا باستضافة مشتركة بين استراليا وتركيا، والعمل المشترك للخروج بنتائج مثمرة لدفع العمل المناخي، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور صابر عثمان مساعد الوزيرة لشئون الاستدامة والمسؤولية المجتمعية ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والسيدة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بجهاز شئون البيئة.

*الأربعاء 14 أكتوبر 2026:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن بدء أعمال توريد وزراعة وتشجير عدد من المواقع بمحافظة السويس بإجمالي مستهدف يبلغ 4800 شجرة من أصناف البونسيانا والجاكراندا والتيكوما، ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار خطة تستهدف توسيع نطاق المساحات الخضراء في الأماكن الأكثر ارتباطا بالحياة اليومية للمواطنين، وتحسين البيئة المحيطة بهم في الشوارع والميادين والمدارس والحدائق العامة.

ونيابة عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، توجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى العاصمة الأرمينية يريفان، للمشاركة في قمة القادة للتنوع البيولوجي تحت شعار "قادة من أجل الطبيعة"، والتي تستضيفها أرمينيا يومي 16 و 17 أكتوبر الجاري، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (CBD COP17))، والمقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 30 أكتوبر 2026 ، وتجمع قمة "قادة من أجل الطبيعة" رؤساء الدول والحكومات ،وقادة المنظمات الدولية والعلماء، وممثلي الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، بهدف تعزيز الالتزام السياسي بتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي "كونمينغ مونتريال"، ودفع التعاون الدولي وتوفير التمويل الإيجابي للطبيعة.

كما تشارك مصر الدول العربية الاحتفال باليوم العربي للبيئة، الذي يوافق 14 أكتوبر من كل عام، تحت شعار «استدامة المراعي وتعزيز القدرة على الصمود»، من خلال تنفيذ أنشطة توعوية بالمدارس والجامعات ومنصات التواصل الاجتماعي، للتعريف بهذه المناسبة وأهدافها، وتعزيز مشاركة النشء والشباب في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الاحتفال باليوم العربي للبيئة يمثل مناسبة مهمة لتسليط الضوء على التحديات البيئية المشتركة التي تواجه الدول العربية، وتعزيز الوعي بأهمية حماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية.

*الخميس 15 أكتوبر 2026:*

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع السيد/ هامباردزوم ماتيفوسيان، وزير البيئة الأرميني، وذلك علي هامش زيارتها الحالية إلي العاصمة الأرمينية يريفان.

كما أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة زيارة تفقدية إلى شركة «أريج إنيرجيا» (Areg Energia)، للتعرف على أحدث التقنيات المستخدمة في تطوير وتشغيل محطات الطاقة الشمسية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الروبوتية في تعزيز كفاءة إنتاج الطاقة النظيفة وذلك علي هامش زيارتها الحالية إلي العاصمة الأرمينية يريفان، للمشاركة في قمة القادة للتنوع البيولوجي نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.