رئيس جامعة الإسكندرية يُكرم الفائزين بدورة الذكاء الاصطناعي

كرّم الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، الطلاب الفائزين والمتميزين في أسبوع شباب الجامعات ودورة الألعاب الأفريقية للجامعات، تقديرًا لما حققوه من إنجازات رياضية ونتائج متميزة، وذلك خلال احتفالية شهدت أيضًا تكريم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على دورة تدريبية في توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي.

وأكد رئيس الجامعة، خلال الاحتفالية التي أُقيمت أمس، اعتزازه بما حققه طلاب الجامعة من مراكز متقدمة في المنافسات المحلية والقارية، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على تقديم الدعم والرعاية لأبنائها المتفوقين في المجالات العلمية والرياضية والثقافية.

وأوضح أن الأنشطة الطلابية تمثل أحد المحاور المهمة في بناء شخصية الطلاب وتنمية قدراتهم القيادية، وتعزيز مهارات تحمل المسؤولية والعمل الجماعي والمنافسة الإيجابية، وذلك بحضور عدد من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

دعم الطلاب الرياضيين

وفي إطار دعم الطلاب المشاركين في المنافسات الرياضية، أعلن الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم قرارًا بعدم احتساب فترات مشاركة الطلاب الذين يمثلون الجامعة في البطولات الرسمية، وكذلك المقيدين والمدرجين ضمن قوائم المنتخبات والأندية التابعة للاتحادات الرياضية الرسمية، ضمن حالات الغياب عن المحاضرات والتدريبات العملية، خلال فترات المنافسات والإعداد، وفقًا للضوابط المنظمة.

وأكد أن القرار يستهدف تحقيق التوازن بين التفوق الرياضي والتحصيل الأكاديمي، وتذليل العقبات أمام الطلاب الرياضيين، بما يتيح لهم مواصلة مسيرتهم العلمية والرياضية، وتمثيل الجامعة ومصر بصورة مشرفة في مختلف المحافل.

تأهيل أعضاء هيئة التدريس

وشهدت الاحتفالية كذلك تكريم أعضاء هيئة التدريس الذين اجتازوا الدورة التدريبية «توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي»، التي نُظمت بالتعاون مع الوكالة الجامعية للفرنكوفونية (AUF).

وأشاد رئيس الجامعة بجهود أعضاء هيئة التدريس وحرصهم على تطوير مهاراتهم ومواكبة التطورات التكنولوجية، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي، مؤكدًا أن تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس تمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة التعليم وتعزيز مكانة الجامعة في التصنيفات الدولية.

واختُتمت الاحتفالية بتوزيع شهادات التقدير على الطلاب الفائزين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية المصاحبة لهم، إلى جانب أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على دورة الذكاء الاصطناعي، تقديرًا لجهودهم وإنجازاتهم في المجالات الرياضية والأكاديمية.