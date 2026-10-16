الحريتي يُسلم موقع إنشاء أول مسجد بالطراز البيئي المتكامل بمركز الفرافرة

في إطار توجيهات الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بسرعة تسليم موقع الأرض وتذليل العقبات أمام البدء الفوري في إنشاء أول مسجد بالطراز البيئي المتكامل بمركز الفرافرة، قام سلامة علي الحريتي، رئيس مركز ومدينة الفرافرة، بتسليم موقع الأرض إلى ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تمهيدًا لبدء أعمال التنفيذ.

ويُقام المسجد بجوار مبنى مركز التأهيل على طريق الفرافرة – اللواء صبيح بمدينة الفرافرة، بدعم من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في إطار جهود التوسع في إقامة الخدمات الدينية، بما يتوافق مع الهوية البصرية والطابع العمراني والبيئي المميز لمحافظة الوادي الجديد.

جاء ذلك بحضور السيد عاطف عبد المحسن، سكرتير مركز الفرافرة، والرائد محمد عبد الناصر، وملازم أول علاء إبراهيم، ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور جمعة نبيه، مدير عام إدارة أوقاف الفرافرة، والمهندس أحمد رضوان، ممثل الشركة المنفذة، حيث جرى تسليم الموقع تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لبدء المشروع.

ووجّه الحريتي رئيس المركز بسرعة إزالة التشوينات والمخلفات الموجودة بالموقع، والانتهاء من أعمال التجهيز اللازمة، تمهيدًا لبدء التنفيذ اعتبارًا من الغد، مع التأكيد على تذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان سرعة التنفيذ.

وفي هذا السياق، أعرب الحريتي عن خالص الشكر والتقدير للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مثمنًا دعمها وتعاونها في إنشاء المسجد بالطراز البيئي المتكامل، بما يسهم في تعزيز الخدمات الدينية المقدمة للمواطنين، دون تحميل المحافظة أي أعباء مالية.