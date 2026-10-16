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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مكافحة الإدمان بالإسكندرية: توعية 18 ألف مواطن خلال 46 حملة ميدانية

صندوق مكافحة المخدرات
صندوق مكافحة المخدرات
أحمد بسيوني

كثّفت وحدة الإسكندرية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي حملاتها التوعوية بمختلف أحياء المحافظة، حيث تواصلت مع نحو 18 ألف مواطن من خلال 46 حملة ميدانية خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري، تحت شعار «أنت أقوى من المخدرات»، بمشاركة نحو 300 متطوع.

وتأتي الحملات في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، وبتوجيهات الدكتور عمرو عثمان، مدير الصندوق، ومتابعة الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وأحياء محافظة الإسكندرية من خلال وحدة السكان.

انتشار ميداني

وقال الدكتور سلام العربي، مشرف محافظة الإسكندرية بالصندوق، إن الحملات شملت مناطق شرق وغرب ووسط الإسكندرية، والمنتزه والجمرك ومينا البصل والدخيلة والعامرية، إلى جانب عدد من الشواطئ والميادين العامة.

وأوضح أن فرق التوعية انتشرت بشواطئ جليم وستانلي والمندرة والعصافرة وسيدي بشر ورأس التين، فضلًا عن ميادين ومناطق سيدي جابر ومحطة مصر والمنشية وكرموز، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين وتعريفهم بمخاطر تعاطي المواد المخدرة وسبل الوقاية منها.

وأضاف أن أنشطة التوعية امتدت إلى مراكز الشباب والأندية والمصالح الحكومية والوحدات الصحية والحدائق العامة، إلى جانب تنفيذ 8 حملات داخل جامعة الإسكندرية استهدفت الطلاب، لتعزيز الوعي بمخاطر الإدمان وآثاره الصحية والاجتماعية.

مواجهة الشائعات

واستهدفت الحملات تصحيح المفاهيم المغلوطة والشائعات المرتبطة بتعاطي المواد المخدرة والإدمان، والتعريف بأساليب الوقاية وأهمية الاكتشاف والتدخل المبكر، فضلًا عن مواجهة الوصمة المجتمعية المرتبطة بالمرض، وتشجيع المتعاطين وأسرهم على طلب المساعدة والعلاج دون خوف أو تردد.

41 حملة جديدة

وفي سياق متصل، تستعد وحدة الإسكندرية لتنفيذ 41 حملة توعوية إضافية خلال النصف الثاني من أكتوبر، بالتعاون مع الجهات الشريكة، ليرتفع إجمالي الحملات المخططة والمنفذة خلال الشهر إلى 87 حملة.

ويتيح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي خدمات العلاج والدعم النفسي والمشورة مجانًا، مع الحفاظ على سرية بيانات المتصلين، على مدار 24 ساعة، من خلال الخط الساخن 16023.

صندوق مكافحة المخدرات مواطن مكافحة الادمان الإسكندرية

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