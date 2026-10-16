الأرصاد: أمطار غزيرة على السواحل الشمالية ..وطقس خريفي بالمناطق الداخلية

توقعت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم /الجمعة/ تراجع تأثير المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا غدا /السبت/ ، وبالتالي انخفاض فرص سقوط الأمطار على المناطق الساحلية مع استمرار فرص هطولها على هذه المناطق.

وقالت غانم – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - : إنه من المتوقع استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ، حيث تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ، وقد تغزر أحيانا على بعض الأماكن بنسب حدوث تبلغ نحو 30%.

وأضافت : أن هناك فرصا ضعيفة جدا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة ، وربما مناطق من حلايب وشلاتين، كما قد تمتد هذه الفرص الضعيفة إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى بنسب حدوث تبلغ نحو 10%.

وأوضحت أن كميات الأمطار المتوقعة غدا ستكون أقل من تلك التي شهدتها بعض المناطق اليوم .. مشيرة إلى أن فرص الأمطار المؤثرة ستتركز في المناطق الساحلية بينما لن تكون فرص الأمطار في المناطق الداخلية مؤثرة.

وأكدت استمرار الأجواء الخريفية في معظم محافظات الجمهورية، مع تسجيل درجات حرارة حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، حيث تتراوح درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى بين 27 و28 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن الطقس سيكون مائلا للحرارة خلال فترة النهار على معظم محافظات شمال البلاد، وصولا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بينما يكون حارا على جنوب الصعيد خلال فترات النهار.

وأضافت أن الأجواء خلال فترات الليل ستكون مائلة للبرودة في معظم محافظات الجمهورية، إذ تتراوح درجات الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى بين 18 و19 درجة مئوية فيما تسجل نحو 17 درجة مئوية في المدن الجديدة..لافتة إلى أن الإحساس بالبرودة سيكون ملحوظًا خلال فترات الليل خاصة في أواخر الليل وساعات الصباح الباكر.

وأشارت إلى أنه من المتوقع وجود نشاط الرياح في بعض المناطق، بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترا في الساعة خاصة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء .. موضحة أن نشاط الرياح خلال فترات المساء وساعات الليل قد يؤثر على الإحساس بالأجواء.

وأشارت إلى تكون الشبورة المائية خاصة مع توافر الرطوبة بعد تساقط الأمطار على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ؛ مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على هذه الطرق على أن تتلاشى الشبورة مع سطوع أشعة الشمس.

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط .. أوضحت أن سرعات الرياح بدأت في التراجع، وأن حالة البحر بدأت في الاعتدال، مع تراوح ارتفاع الأمواج بين مترين ومترين ونصف المتر مقارنة بالأيام الماضية التي شهدت ارتفاعا أكبر للأمواج.

وأكدت أن الأجواء ستكون خريفية ومستقرة في المحافظات الداخلية، مع استمرار فرص سقوط الأمطار في المحافظات الساحلية.. مشددة على ضرورة توخي الحذر من الأمطار التي قد تغزر أحيانا في بعض الأماكن.

ونصحت المواطنين بالقيادة بهدوء تام وحذر شديد على الطرق، سواء أثناء سقوط الأمطار أو تكون الشبورة المائية كما دعت إلى الانتباه عند اختيار الملابس خلال فترات المساء وساعات الليل، مفضلة ارتداء الملابس الخريفية الخفيفة أو الملابس الصيفية ذات الأكمام، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية بانتظام.

وكشفت عن أن فرص سقوط الأمطار ستستمر يوم /الأحد/ المقبل على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ..موضحة أن شدة الأمطار ستختلف من يوم إلى آخر على مدار الأسبوع لكنها ستظل قائمة على المناطق الساحلية.

وأكدت عدم وجود ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، إذ ستتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى بين 27 و29 درجة مئوية خلال فترات النهار .. مشددة مجددا على ضرورة الانتباه إلى الملابس خلال فترات المساء وساعات الليل والصباح الباكر.

وأشارت غانم إلى أن البلاد شهدت اليوم سقوط أمطار متفاوتة الشدة، غزرت أحيانا على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري..لافتة إلى أن الأمطار امتدت إلى مناطق من الوجه البحري وجنوب الوجه البحري، وكذلك مناطق من القاهرة الكبرى، وذلك وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بالتزامن مع تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت غانم أن الأجواء ستستمر غدا على هذا النحو مع تراجع تأثير المنخفض الجوي وانخفاض كميات الأمطار المتوقعة مقارنة بما شهدته البلاد اليوم ، مع بقاء فرص سقوط الأمطار قائمة على المناطق الساحلية.