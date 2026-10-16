غدا.. رئيس سنغافورة يبدأ زيارة إلى السويد

أعلنت وزارة الشئون الخارجية السنغافورية اليوم /الجمعة/ أن الرئيس ثارمان شانموجاراتنام سيقوم بزيارة دولة إلى السويد بدءا من يوم غد السبت وحتى 21 من شهر أكتوبر الجاري.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" أن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة من ملك السويد كارل السادس عشر جوستاف وتتزامن مع الذكرى الستين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.. مشيرة إلى أنه من المقرر أن يستضيف الملك كارل والملكة سيلفيا رئيس سنغافورة في مأدبة عشاء رسمية.

وأضافت الشبكة أن شانموجاراتنام سيلتقي أيضا خلال هذه الزيارة برئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون ورئيس البرلمان أندرياس نورلين، بالإضافة إلى أعضاء آخرين في البرلمان.. مشيرة إلى أنه سيرافقه خلال الزيارة كلا من زوجته السيدة جين إيتوجي ووزير التنمية الاجتماعية والأسرية ماساجوس زولكيفلي ووزير الدولة في وزارة الطاقة والتجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة فو سيكسيانج، بالإضافة إلى عدد من المسئولين البارزين الآخرين.