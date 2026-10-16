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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شريف منير وأشرف عبد الباقي والشرنوبي فى ندوة أغنية المهرجان لمنة القيعي وأحمد طارق يحيى

جانب من الندوة
جانب من الندوة
أحمد إبراهيم   -  
سعيد فراج

شهدت ندوة "من الصفحة البيضاء الى أغنية المهرجان" التي يتحدث فيها منة القيعي وأحمد طارق يحيى حضور عدد من النجوم منهم شريف منير واشرف عبد الباقي وحسن الرداد وزينة اشرف عبد الباقي ومحمد الشرنوبي وياسمينا العبد. 
وتتفاعل منة القيعي مع الحضور لتأليف كلمات أغنية جديدة لمهرجان الجونة وقام شريف منير باقتراح بعض الكلمات على الأغنية. 
ويقدّم المهرجان هذا العام 77 فيلمًا للجمهور، تتوزع على فئات الأفلام الروائية الطويلة، والأفلام الوثائقية الطويلة، والأفلام القصيرة، والاختيارات الرسمية خارج المسابقة، بما يتيح للجمهور فرصة مشاهدة مجموعة من أكثر الأفلام المنتظرة في المنطقة والعالم، إلى جانب عدد من الأعمال السينمائية السابقة المميزة التي تُعرض ضمن البرامج الخاصة.

وكرّم مهرجان الجونة السينمائي هذا العام الموهبة الاستثنائية لفني الإضاءة المخضرم حسن السيد، أحد الأسماء البارزة في صناعة السينما المصرية، الذي تمتد مسيرته المهنية لأربعة عقود، أسهم خلالها توظيفه للضوء والظل في إضفاء الحياة على حكايات سينمائية مميزة، من بينها أفلام «سارق الفرح» و«البحث عن سيد مرزوق» و«جنة الشياطين». وقد تسلّم حسن السيد جائزة التكريم الخاص خلال حفل الافتتاح، التي قدّمها له مدير التصوير المصري سامح سليم.

كما تسلّمت الفنانة منى زكي جائزة الإنجاز الإبداعي لعام 2026 عن مجمل مسيرتها الفنية، تقديرًا لإسهاماتها في صناعة السينما على مدار مسيرة امتدت لثلاثة عقود، جسّدت خلالها شخصيات متنوعة، وأسهمت في نقل حكايات عدد لا يُحصى من النساء المصريات إلى الشاشة. وقدّم الجائزة للممثلة المخرج محمد شاكر خضير، الذي ظهر ضيفًا مفاجئًا خلال الحفل لتسليمها الجائزة.

كما قُدّمت للجمهور لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، برئاسة المخرجة البريطانية جوانا هوغ، وأعضاء اللجنة: الموسيقي المصري خالد حماد، والمخرج العراقي شوكت أمين كوركي، والممثلة المصرية ناهد السباعي، والمخرجة التركية يشيم أوستا أوغلو.

كما قُدّمت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، برئاسة المخرج والمنتج العراقي السويسري سمير، وعضوية المخرج الأفغاني الهولندي أبوزار أميني، والمنتجة البلجيكية جولي فرير، وريتا غويتيغ، مديرة مهرجان زيوريخ السينمائي، والمونتيرة اللبنانية الفرنسية غلاديس جوجو.

واختُتم الحفل بعرض استعراضي راقص، أعقبه ظهور مفاجئ للسوبرانو والمغنية المصرية الأمريكية شيرين أحمد، التي غنّت باللغة العربية للمرة الأولى، وقدّمت أغنية «حلوة يا بلدي».

من الصفحة البيضاء الى أغنية المهرجان منة القيعي أحمد طارق يحيى شريف منير اشرف عبد الباقي ياسمينا العبد

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