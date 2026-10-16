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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

صالون الثقافة الجماهيرية بأبو قرقاص يستعرض دروس نصر أكتوبر في الانتماء وبناء الهوية

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، لقاء بعنوان "نصر أكتوبر.. دروس في الانتماء وبناء الهوية"، بمدرسة أبو قرقاص الصناعية، بمحافظة المنيا، ضمن فعاليات صالون الثقافة الجماهيرية، وفي إطار برامج وزارة الثقافة لتعزيز الوعي المجتمعي.

أدار اللقاء الدكتور جابر الزهيري، وشارك به كل من اللواء عبد الناصر مكرم، المحامي بالنقض، والدكتور محمد مرسي عبد الله، أستاذ التاريخ والحضارة بكلية الآداب بجامعة المنيا، ومحمد حسن، من أبطال حرب أكتوبر، والكاتب مصطفى أبو العلا، رئيس نادي أدب أبو قرقاص.
وشهد اللقاء حضور إحسان كامل، مدير قصر ثقافة أبو قرقاص، نجلاء مفتاح، موجه المسرح بالإدارة التعليمية، وحرب سيد أحمد، مدير المدرسة الثانوية التجارية، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة.

وفي كلمتها، أكدت إحسان كامل أهمية اللقاءات التثقيفية والتوعوية التي تنظمها هيئة قصور الثقافة بالتعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات، لما لها من دور في نشر روح المواطنة وتعزيز الوعي بالهوية القومية.

من ناحيته، تناول اللواء عبد الناصر مكرم أبرز أسباب نصر أكتوبر، مشيرا إلى أن الإيمان بالنصر، واستمداد القوة من حب الوطن، وتكاتف الشعب والجيش، من العوامل الأساسية لاستعادة الأرض.

بدوره، استعرض الدكتور محمد مرسي عبد الله العبر والدروس المستفادة من ملحمة أكتوبر الخالدة، مؤكدا ضرورة غرس قيم الانتماء وحب الوطن لدى النشء والشباب، باعتبارها ركيزة أساسية لحمايتهم فكريا، خاصة في ظل حروب الجيل الخامس.

وتحدث الكاتب مصطفى أبو العلا عن دور الفن في ترسيخ قيم الانتماء الوطني، من خلال الأعمال التي تناولت انتصار أكتوبر، سواء في الأفلام السينمائية أو المسلسلات التلفزيونية أو الأغاني التي ظلت حاضرة في الوجدان، وأسهمت في إثارة الحماسة وتعزيز الروح الوطنية لدى الأجيال.

واستعاد المقاتل محمد حسن، بطل حرب أكتوبر، عددا من المواقف التي تجسد معاني الوفاء والتضحية، مستعرضا بطولة رفيقه في سلاح الطيران، الشهيد نيقولا جرجس، الذي ضحى بحياته من أجل الوطن.

وفي كلمتها، أشادت نجلاء مفتاح بالدور المثمر للتعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم، وما يقدم من ندوات ومحاضرات توعوية تسهم في تشكيل وعي النشء وتوسيع آفاقهم تجاه المستقبل، مؤكدة أن كل فرد جندي في موقعه، يؤدي دوره في الدفاع عن الوطن.

وتواصلت الفعاليات مع فقرات فنية متنوعة، قدم خلالها الفنان أسامة طه أغنية "قال الولد للتراب"، من ألحانه وكلمات سمير عبد الباقي، وقدم الفنان حسن الدمشاوي أغنيتي "عدى النهار" و"دولا مين".

كما قدمت طالبات مدرسة الكاثوليك الابتدائية عرضا فنيا تلاه فقرة إلقاء شعر وطني، قدم خلالها الشاعر محمد قصيدتي "تحيا مصر" و"رسالة لحبيبتي"، وألقى الشاعر أسامة أبو النجا، رئيس نادي الأدب المركزي بالمنيا، قصيدة "أبعاد جديدة في العشق"، فيما قدم الشاعر طه علي قصيدة من الشعر البدوي.

نفذ صالون الثقافة الجماهيرية من خلال الإدارة العامة للثقافة العامة التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، وبالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة المنيا، واختتمت فعالياته بفقرة إنشاد ديني.

الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة نصر أكتوبر محافظة المنيا صالون الثقافة الجماهيرية

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