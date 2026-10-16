الغربية: ضبط 16.5 طن زيت وملح غير صالح ومخالفات تصنيع وتخزين

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية، والتي أسفرت عن ضبط 16.5 طن من الزيت والملح غير الصالح للاستهلاك الآدمي، ورصد ملح يحتوي على بقايا قوارض، إلى جانب مخالفات لاشتراطات التصنيع والتخزين، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق وحماية صحة وسلامة المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

ومن جانبها، أوضحت المهندسة حنان عامر، رئيس فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، أن الحملات تأتي ضمن خطة رقابية متكاملة تستهدف متابعة المنشآت الغذائية، وتتبع تداول المنتجات من مصدرها حتى وصولها إلى المستهلك النهائي، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية ومعايير سلامة الغذاء.

رفع كفاءة الخدمات

وأضافت أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.