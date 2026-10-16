الجيش اليمني يدخل مديرية المجزر شمال مأرب لأول مرة منذ 2021

دخلت القوات المسلحة اليمنية أولى مناطق مديرية مجزر في الأطراف الشمالية لمأرب للمرة الأولى منذ عام 2021، مع مواصلة تقدمها في جبهات شمالي وغربي مأرب، بالتزامن مع سيطرتها على مواقع ومرتفعات استراتيجية، وذلك حسبما أفادت قناة العربية السعودية في نبأ عاجل منذ قليل.



وتشهد المنطقة معارك مستمرة ضد الفصائل المسلحة باليمن "الحوثيين" وسط تراجع للمليشيا بعد تكبدها خسائر كبيرة في المعدات والأفراد.

اشتعال المواجهات ضد الميليشيا بعدة جبهات

وأكدت قيادة المجلس الرئاسي الانتقالي باليمن، عن استمرار عمليات "فجر اليمن" التي أطلقتها الحكومة اليمنية الأسبوع الماضي، مع احتدام المواجهات بين القوات اليمنية وميليشيات الحوثي في عدة جبهات، بالإضافة إلى تسجيل غارات جوية على مواقع يستخدمها الحوثيون في صنعاء.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أعلن الأسبوع الماضي انطلاق العملية العسكرية "فجر اليمن"، بهدف استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء "انقلاب الميليشيات الحوثية" المدعومة من إيران.

17 ألف ضربة جوية



أكد رشاد العليمي، الخميس، استمرار عملية "فجر اليمن" حتى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية، وصولاً إلى العاصمة صنعاء، في وقت كشفت فيه إحاطات عسكرية تلقاها عن تنفيذ أكثر من 17 ألف استهداف جوي وبري لمواقع وقدرات جماعة الحوثيين، منذ انطلاق العملية بإسناد من تحالف دعم الشرعية.

وأجرى العليمي اتصالات بعضوي مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرمي ومحمود الصبيحي، ورئيس الوزراء شائع الزنداني، للاطمئنان على سلامتهم وأعضاء الحكومة، عقب هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن.

7000 ضحية الصراع باليمن



كشفت منظمة الصحة العالمية، عن ارتفاع حصيلة ضحايا تجدد النزاع في اليمن إلى أكثر من 7 آلاف شخص، بينهم نحو 1.3 ألف قتيل.

وأضافت المنظمة الأممية أن إجمالي ضحايا النزاع في اليمن ارتفع إلى 7,173 شخصاً؛ بينهم 1,282 قتيل، و5,891 جريح، وذلك في الفترة من 6 أغسطس إلى 13 أكتوبر 2026.

وأشار التقرير إلى أن أعداد الضحايا مستمرة في الارتفاع وبمعدل 223 شخصاً يومياً، وخلال الفترة بين 3 و11 الشهر الجاري، سجّل مركز عمليات الطوارئ سقوط 2,007 ضحايا جدد (323 قتيلاً، و1,684 جريحاً)، وتشكّل الوفيات نحو 18% من إجمالي الضحايا.

وأوضحت أن محافظة لحج تُعد الأكثر تضررا، حيث سقط فيها، خلال الأسبوعين الأخيرين، 553 ضحية جديدة (110 قتلى، 443 جريح)، تليها تعز ب518 ضحية (53 قتيل، 465 جريح)، ثم مأرب ب489 ضحية (100 قتيل، 389 جريح).