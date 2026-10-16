قرار عاجل من النيابة.. التحقيق في بلاغ رسمي من عامل ضد زوجته بالجمع بين زوجين في الغربية

أصدر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم، توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة مركز شرطة زفتي بفتح باب التحقيق في واقعة بلاغ جمع سيدة بين زوجين أحدهما رسمي وآخر عرفي بنطاق إحدى قرى زفتى.

قرار عاجل من جهات التحقيق



كما وجهت النيابة العامة بأخذ أقوال الزوج الرسمي المبلغ وسماع أقوال شهود عيان ومراجعة أوراق الزواج المقدمة بمرفقات البلاغ الرسمي .

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده من المدعو ."ا.م"39 سنة من أبناء مركز زفتي ويعمل بالخارج ضد زوجته وأم ابنائه بالجمع بينه وبين زوج اخر في علاقة عاطفية غير شرعية .

بلاغ من الزوج



كما قدم الزوج المبلغ وثيقة زواج رسمية مختومة بشعار الجمهورية وموثقة تكشف حقيقة استمرار العلاقه الزوجية معها طوال أكثر من 9 سنوات علي الأكثر .

تفاصيل الواقعة



كما طالب المبلغ في أقواله بالمحضر بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومناشدا الجهات المعنية بمحاسبتها لما ارتكبته في حق أفراد أسرته علي حد قوله .

جهود أمنية



وتكثف الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية من جهودها لكشف حقيقة الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضبط السيدة المذكورة وشريكها في العلاقة الٱثمة لعرضهم علي جهات التحقيق المعنية .

ردع مخالفين

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.