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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أطباء بابا الفاتيكان: الفحوصات تؤكد استمرار تحسن حالته بعد جراحة السرطان

بابا الفاتيكان، البابا ليو الرابع عشر
بابا الفاتيكان، البابا ليو الرابع عشر
خاطر عبادة

قال الأطباء المشرفين على حالة بابا الفاتيكان، البابا ليو الرابع عشر، اليوم الجمعة إن الفحوصات أكدت "التحسن المستمر" في حالة البابا ليو الرابع عشر بعد خضوعه لجراحة سرطان الرئة.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني إن البابا ليو البالغ من العمر 71 عاماً ترأس القداس ووزع القربان المقدس في كنيسة خاصة أُعدت له في مستشفى جيميللي.

وجاء في التحديث الطبي الموقع من قبل الطبيب الشخصي لليو، الدكتور لويجي كاربون، ورئيس قسم جراحة الصدر في مستشفى جيميللي، الدكتور ستيفانو مارجاريتورا: "إن تعافيه بعد العملية الجراحية يسمح له بممارسة أنشطته اليومية المعتادة بشكل كامل بمفرده".

وفقا لوكالة أسوشيتدبرس، فقد سارت عملية تعافي البابا ليو الرابع عشر من جراحة الرئة بشكل طبيعي لدرجة أن الفاتيكان توقف يوم الجمعة عن تقديم تحديثات صباحية تؤكد أنه استيقظ وتناول الإفطار، حتى مع تزايد التساؤلات حول ما يعنيه مرضه بالنسبة لمستقبل حبريته الشابة.

لكن في إشارة إلى أن كل شيء يسير على ما يرام، نشر الفاتيكان يوم الجمعة أسماء الصحفيين الذين تم قبول طلبات اعتمادهم للسفر على متن طائرة ليو معه خلال رحلته التي ستقام في الفترة من 6 إلى 17 نوفمبر إلى أوروجواي والأرجنتين وبيرو.

كانت قدرة ليو على القيام بالرحلة موضع شك منذ خضوعه لعملية جراحية في 13 أكتوبر، ويحق للفاتيكان تغيير الخطط في أي وقت. إلا أن نشر قائمة وسائل الإعلام أشار إلى أن الرحلة ستتم على الأقل على المستوى التنظيمي.

المشاركة في عظة الأحد موضع شك

على المدى القريب، كان مسؤولو الفاتيكان يدرسون سيناريوهات محتملة لكي يتلو البابا ليو صلاة التبشير الملائكي التقليدية ظهر يوم الأحد، وشوهد موظفو الإعلام التابعون للفاتيكان في مستشفى جيميللي وهم يمدون الكابلات لبث مباشر محتمل، كما فعل الباباوات السابقون عند دخولهم المستشفى.

وقال الكاردينال بيترو بارولين، أمين سر دولة الفاتيكان، إن تلاوة صلاة الظهر يوم الأحد من المستشفى أمرٌ وارد، لكنه يعتمد على تعافي البابا ليو بعد العملية الجراحية. 

لطالما مثّلت هذه الظهورات تأكيدًا مُرحّبًا به على صحة البابا أثناء وجوده في المستشفى، وذلك بالنسبة لـ 1.4 مليار من المؤمنين الكاثوليك وغيرهم.

أعرب بارولين عن قلقه المستمر بشأن البابا، لكنه أشار إلى أن هذا القلق نابعٌ أيضاً من دهشته عندما علم أن ليو بحاجة إلى جراحة، وقد فاجأ بارولين، الذي كان يُعتبر من أبرز المرشحين في المجمع الانتخابي الذي انتخب ليو، والذي لم يُنتخب مؤخراً عميداً لمجمع الكرادلة، البعض باقتراحه أن البابوية نفسها قد تحتاج إلى تعديل.

وقال بارولين، الخميس على هامش فعالية دبلوماسية، وفقًا لوكالات الأنباء لابريس وأنسا: "لا يمكننا التنبؤ بأي شيء".

 وأضاف: "السؤال الآن هو متى سيعود، وتحت أي ظروف سيعود، وماذا يقول الأطباء. وبناءً على كل هذه العوامل، سيُعدّل البابا فترة حبريته، إذا لزم الأمر".

المستشفى: تعافي البابا يسير كما هو متوقع


خضع ليو، البالغ من العمر 71 عامًا، لعملية استئصال الفص السفلي من رئته اليمنى يوم الثلاثاء، بعد أن اشتبه الأطباء بوجود عقدة سرطانية. وأكدت الجراحة إصابته بسرطان غدي، وهو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الرئة.

وأمس الخميس، استأنف البابا الأمريكي عمله من غرفته في المستشفى والتقى برئيس ديوانه، مع استمراره في جلسات العلاج الطبيعي التنفسي. 

وأفاد أطباؤه بأن الفحوصات أظهرت تعافي رئته بشكل جيد من الجراحة، وأن نتائج الفحوصات الأخرى بعد العملية كانت ضمن المعدل الطبيعي، وأن تعافيه بشكل عام يسير كما هو متوقع.

ولا يزال الأطباء ينتظرون نتائج الاختبارات لفهم التركيب الجزيئي والجيني الدقيق للسرطان، وما إذا كان قد انتشر إلى ما وراء الفص وما إذا كان هناك حاجة إلى أي علاج إضافي.

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