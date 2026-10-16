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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بولندا تضع أنظمة الدفاع الجوي في حالة تأهب بسبب هجمات روسية على أوكرانيا

بولندا
بولندا
أ ش أ

أعلن الجيش البولندي، وضع أنظمة الدفاع الجوي في حالة تأهب ونشر طائرات مقاتلة، وذلك على خلفية الهجمات الجوية الروسية التي استهدفت أوكرانيا صباح اليوم /الجمعة/.

وأفاد مركز قيادة العمليات بالجيش البولندي - حسبما ذكر راديو بولندا - بأنه قام بنشر جميع القوات والموارد اللازمة لضمان سلامة المجال الجوي البولندي.. مشيرا إلى أنه يراقب الوضع بشكل مستمر.

وأضاف المركز أنه تم اتخاذ تدابير لضمان الأمن في المناطق القريبة من الحدود الأوكرانية، وذلك دون رصد أي انتهاكات للمجال الجوي البولندي.

من جانبها.. أعلنت وكالة خدمات الملاحة الجوية البولندية - في منشور عبر منصة "إكس" - أن مطاري مدينتي "لوبلن" و"زوسوف" قاما بتعليق عمليات الطيران بشكل مؤقت؛ بسبب تفعيل الطيران العسكري.

الجيش البولندي الدفاع الجوي طائرات مقاتلة

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