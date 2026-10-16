قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الكتكوت وصل 40 جنيهًا.. سامح السيد يوضح تأثير الزيادة على أسعار الدواجن
جلسة متوقعة قريبا.. انفراجة في ملف تجديد عقد محمد هاني مع الأهلي| خاص
أخبار التكنولوجيا | مايكروسوفت تفاجئ عشاق Xbox بأصغر ذراع تحكم.. مالكة تيك توك تقترب من صفقة رقائق ضخمة تشعل سباق الذكاء الاصطناعي
أحمد حاتم يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم ريد فلاج و سر حماسه للعمل .. ويؤكد : أحب تجسيد الشخصيات المختلفة عني | فيديو
غزو صامت في إسرائيل.. ألف نوع من السوس والخنافس ومخاوف من أضرار بيئية وزراعية
فيديو يثير الجدل بسبب الزحام أمام شباك مطبوعات التأمين بشبرا الخيمة
ماكرون: التوصل إلى اتفاق مع ألمانيا لضمان مستقبل قطاع السيارات الأوروبي
فرنسا وألمانيا : ضرورة بقاء أوروبا لاعبًا رئيسيًا في التحول العالمي لصناعة السيارات
طلع 110 جنيهات.. الذهب يرتفع في الصاغة الآن
رئيس الوزراء القطري من بعبدا: ندعم لبنان وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وتسليمها للجيش
قيادي بحركة فتح: نثمن الحراك المصري لإنهاء الانقسام وتعزيز وحدة الصف الفلسطيني
خناقة الجيران في الشارع.. مزارع يعتدي بالضرب على شقيقتين بالفيوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لماذا كان النبي يخطب الجمعة بسورة ق؟.. خطيب المسجد النبوي: هناك 8 أسباب

خطيب المسجد النبوي
خطيب المسجد النبوي
أمل فوزي

قال الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي، إمام وخطيب المسجد النبوي، إنه كان نبينا -صلى الله عليه وسلم- يخطب بسورة (ق) أو ببعضها يوم الجمعة.

لماذا كان النبي يخطب الجمعة بسورة ق

واستشهد " الحذيفي " خلال خطبة الجمعة الأولى من شهر جمادي الأول اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة، بما  قالت أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها: «ما أخذت (ق والقرآن المجيد) إلا عن لسان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس».

وأضاف أنه كان ذلك منه -صلى الله عليه وسلم-لإلمام تلك السورة العظيمة بتلك المعاني الكبرى والغايات الجُلّى، في نظم قرآني فريد، وعقد بياني نضيد، يجمع إقامة الحجج الظاهرة والمواعظ الزاجرة، فيستحث النفوس.

وتابع: ويستدرّ المدامع، وينهض بالعزائم إلى صراط الله المستقيم ومنهجه القويم، مبينًا أن الله استهل السورة باستهلالة بديعة تستوقف القلوب أمام جلال هيبتها، وتطلق أعنّة الألباب في التفكر في لطائف دلالتها.

وأردف :  حيث استفتحها بحرف من الحروف المقطعة، أتبعه بقسم عظيم حُذف جوابه انتقالًا إلى القضية الكبرى: قضية البعث والحياة الأخرى؛ لتأخذ روعة تلك الاستهلالة وهيبة تلك الاستفتاحة بالنفوس والقلوب، مقررًا تلك الحقيقة الكبرى بما بثّه في صفحات الكون من دلائل قدرته الظاهرة وآياته الباهرة .

ودلل بقوله تعالى: (أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ).

ونوه بأنه ينتقل سياق السورة تاليًا بيانه ثانيًا عنانه من صفحات الكون المشاهد إلى صفحات التاريخ الإنساني استحضارًا لمصائر من تلقّى وحي الله بالتكذيب والإعراض، لما قال سبحانه:(كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ).

وأشار إلى أنه ختم ذلك المعنى بتقرير القضية الكبرى التي استهل بها السورة: (أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ)، موضحًا أن السورة تأخذنا إلى تقرير معاني الإحاطة الربانية بالخلق والقدرة الإلهية عليهم، تذكيرًا بلحظات انطواء صفحات العمر وانقضائها.

واستطرد: واستقبال الحياة الآخرة الباقية وما يكون فيها من الأحوال والأهوال، وما تنتهي إليه رحلة الإنسان بعد ذلك من نعيم أبدي أو شقاء سرمدي، لقوله جل وعز: (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ﴾.

وبين أنه يختمها بموعظة ترتجف منها القلوب وتجف:(وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ).

وأوضح أن حديث السورة في أواخر مساقه يؤكد تلك القضية الإيمانية الغيبية: قضية البعث والنشور والحياة الأخروية الباقية، ليرسخ في القلب أن قضية الإيمان بالله واليوم الآخر قضية محورية في حياة المؤمن، لما تلقيه من ظلال ندية وثمار جنية في حياته وواقعه.

ولفت إلى أنها تتمثل في سكون النفس وطمأنينتها في خضم هذه الحياة وتقلباتها، وتغيراتها المتسارعة ومكدراتها، فالمؤمن يقطع مسيرة الحياة ويخوض غمراتها بقلب يراقب الله ويرعى حقه وحق خلقه، وينظر إلى هذه الدنيا بأنها مرحلة من مراحل السير إلى الله.

خطيب المسجد النبوي إمام وخطيب المسجد النبوي خطبةالجمعة من المسجد النبوي الحذيفي لماذا كان النبي يخطب الجمعة بسورة ق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن وبيض

عكست الاتجاه.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالاسواق

بنك مصر

لمدة 48 ساعة| تحذير عاجل من بنك مصر لعملائه.. ماذا حدث؟

الدواجن

من 12 إلى 36 جنيهًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة

الصلاة

حكم قراءة سور القرآن في الصلاة بغير ترتيب المصحف.. دار الإفتاء توضح

الأجهزة الكهربائية

الثلاجة بـ30 ألف جنيه.. تفاصيل أزمة ركود الأجهزة الكهربائية

نتنياهو ـ بن غفير

نتنياهو يصدم بن غفير: لن يكون لك مكان في الحكومة حال فوزنا بالانتخابات

الدولار

عقب ارتفاعه 120 قرشا.. أسعار الدولار الان مقابل الجنيه

الطقس في مصر

أمطار غزيرة تضرب 7 محافظات ساحلية.. والأرصاد تحذر من الساعات القادمة| الطقس

ترشيحاتنا

سيد سعدى رئيس مركز ومدينة دراو

عقد لقاء جماهيري بمركز دراو للاستماع لمطالب المواطنين وشكواهم

جانب من المبادرة

تضامن القليوبية تعلن تفاصيل مبادرة «فرحة مصر» لتجهيز 8000 عريس وعروسة

افتتاح مسجد بالرديسية

أسوان.. رئيس مدينة الرديسية يفتتح مسجد السيدة نفيسة

بالصور

بالأبيض اللافت.. إيمان العاصي تخطف الانظار بمهرجان الجونة السينمائي

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

بقدرات سبيس إكس الصاروخية.. الكشف عن سيارة تسلا رودستر الطائرة

تسلا رودستر الجديدة 2028
تسلا رودستر الجديدة 2028
تسلا رودستر الجديدة 2028

فستان مختلف.. كندة علوش تستعرض جمالها في افتتاح مهرجان الجونة

كندة علوش
كندة علوش
كندة علوش

لامبورجيني بقوة 920 حصانا تنضم إلى أسطول شرطة دبي

Lamborghini Temerario Dubai
Lamborghini Temerario Dubai
Lamborghini Temerario Dubai

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد