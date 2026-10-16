أحمد حاتم يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم ريد فلاج و سر حماسه للعمل .. ويؤكد : أحب تجسيد الشخصيات المختلفة عني | فيديو

تحدث النجم أحمد حاتم في لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري عن تفاصيل مشاركته في فيلم ريد فلاج الذي يُعرض في دور السينما بمصر والوطن العربي، كاشفًا عن أبرز الأسباب التي جذبته للمشاركة في العمل، ورأيه في تقديم الشخصيات المختلفة عن طبيعته، إلى جانب تعليقه على فكرة تنظيم عرض خاص للسيدات، وتفاعل الجمهور مع أعماله السابقة بعد طرح إعلان الفيلم، فضلًا عن رأيه في تقديم أجزاء جديدة من الأعمال السينمائية.

أحمد حاتم يكشف عن أكثر ما جذبه للمشاركة في فيلم ريد فلاج

أكد الفنان أحمد حاتم أن أكثر ما جذبه للمشاركة في فيلم ريد فلاج هو طبيعة الشخصية التي يقدمها ضمن أحداث العمل، مشيرًا إلى أنها تختلف عنه بشكل كبير، وهو ما شجعه على خوض التجربة وتقديم دور جديد لم يسبق له تقديمه بهذه الصورة من قبل ، رجل متعدد العلاقات

وأوضح حاتم أن الفيلم يمثل تجربة مختلفة بالنسبة له، خاصة أنه يجسد للمرة الأولى شخصية رجل متعدد العلاقات، وهو ما أضاف إلى الدور قدرًا من التحدي، وجعله متحمسًا لاستكشاف أبعاد الشخصية وتقديمها للجمهور بصورة مختلفة.

وأضاف أن اختلاف الشخصية عن طبيعته كان من أبرز العناصر التي شجعته على خوض التجربة، مؤكدًا حرصه الدائم على التنوع في اختياراته الفنية، والابتعاد عن تكرار الأدوار التي سبق أن قدمها، من أجل تقديم شخصيات جديدة تحمل تفاصيل وتحديات مختلفة.

ولفت إلى أن فريق العمل كان من العوامل المهمة التي شجعته على المشاركة في الفيلم، خاصة مع وجود كوكبة كبيرة من النجوم، وهو ما جعله متحمسًا لخوض التجربة والتعاون مع مجموعة متميزة من الفنانين.

سر تنظيم عرض خاص للسيدات لفيلم ريد فلاج

وعن فكرة إقامة عرض خاص للسيدات بعد العرض الخاص الأساسي للفيلم، أوضح أحمد حاتم أن الفكرة جاءت في إطار طريقة الدعاية التي اعتمد عليها العمل، مشيرًا إلى أن جانبًا كبيرًا من الحملة الدعائية للفيلم كان موجهًا للسيدات.

وأكد أن فكرة العرض الخاص للسيدات جاءت متماشية مع طبيعة الحملة الترويجية للفيلم، التي ركزت على مخاطبة هذه الفئة من الجمهور، في إطار أساليب الدعاية المختلفة

وتأتي هذه الخطوة ضمن الأنشطة الترويجية التي ترافق طرح الفيلم،

أحمد حاتم: أحب تجسيد الشخصيات المختلفة عني

وتحدث الفنان أحمد حاتم عن اختياراته الفنية وطبيعة الشخصيات التي يفضل تقديمها، مؤكدًا أنه يحب دائمًا تجسيد الأدوار المختلفة عنه، لما تمنحه له من فرصة لخوض تجارب تمثيلية جديدة واستكشاف جوانب إنسانية متنوعة.

وأشار إلى أن بعض الشخصيات التي قدمها في أعماله السابقة وصفها الجمهور بأنها شخصيات «توكسك»، إلا أنه يرى أن الأمر في بعض الحالات كان أكثر تعقيدًا من مجرد وصف الشخصية بالسامة أو المؤذية، إذ كانت بعض هذه الشخصيات تعاني من أزمات نفسية أو مشكلات إنسانية جعلتها تتصرف بطريقة معينة.

وأوضح حاتم أن هناك فرقًا بين الشخصية التي تتعمد إيذاء الآخرين، والشخصية التي تصدر عنها تصرفات غير سوية نتيجة معاناتها أو اضطراباتها، مؤكدًا أن فهم خلفية الشخصية يساعد على تفسير سلوكها بصورة أعمق.

شخصيات أحمد حاتم التي وصفها الجمهور بأنها توكسك

واستعاد أحمد حاتم عددًا من الشخصيات التي قدمها خلال مسيرته الفنية، والتي أثارت نقاشًا بين الجمهور بسبب تصرفاتها وطبيعتها النفسية، موضحًا أن بعض هذه الشخصيات لم تكن، من وجهة نظره، شخصيات توكسك بالمعنى المباشر، وإنما كانت شخصيات تعاني من مشكلات وأزمات جعلتها تتصرف بشكل مختلف.

ومن بين هذه الشخصيات الدور الذي قدمه في مسلسل فوق مستوى الشبهات إلى جانب الشخصية التي جسدها في فيلم أوقات فراغ ، وكذلك أدواره في مسلسلي ابن حلال و حلاوة الدنيا

وأشار إلى أن هذه الشخصيات كانت تعاني من مشكلات إنسانية ونفسية بدرجات متفاوتة، وهو ما يجعل الحكم عليها أكثر تعقيدًا من تصنيفها باعتبارها شخصيات سامة فحسب.

وتعكس هذه الرؤية اهتمام أحمد حاتم بتقديم شخصيات ذات أبعاد متعددة، لا تقتصر على التصرفات الظاهرة أمام الجمهور، بل تمتد إلى الدوافع والخلفيات التي تتحكم في سلوكها، وهو ما يمنح الأدوار مساحة أكبر للتفسير والنقاش.

أحمد حاتم يعلق على تداول مشاهد فيلم عروستي بعد إعلان ريد فلاج

وعن تفاعل الجمهور مع إعلان فيلم ريد فلاج وعودة تداول مشاهد من فيلم عروستي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعرب أحمد حاتم عن سعادته بهذا الاهتمام، مؤكدًا أن أكثر ما يتمناه هو استمرار محبة الجمهور للأعمال التي يقدمها.

وقال حاتم إنه يتمنى دائمًا أن يحب الجمهور أعماله ويتفاعل معها، معتبرًا أن استمرار تداول مشاهد من أفلامه السابقة بالتزامن مع طرح أعمال جديدة يعكس بقاء هذه الأعمال في ذاكرة المشاهدين.

وجاء تداول مشاهد فيلم «عروستي» بعد طرح إعلان «رسد فلاج » ليعيد تسليط الضوء على العمل السابق، ويمنح الجمهور فرصة لاستعادة بعض مشاهده التي ارتبطوا بها، في الوقت الذي يترقبون فيه التجربة الجديدة التي يقدمها أحمد حاتم من خلال فيلمه الأخير.

ويحرص الجمهور عادة على المقارنة بين الشخصيات التي يقدمها الفنان في أعماله المختلفة، خاصة عندما تحمل كل تجربة طابعًا مميزًا، وهو ما يفتح المجال أمام النقاش حول تطور اختيارات الفنان وتنوع أدواره من عمل إلى آخر.

هل يوافق أحمد حاتم على تقديم أجزاء جديدة من أفلامه؟

وعن إمكانية تقديم أجزاء جديدة من الأعمال السينمائية، وتحديدًا فكرة تقديم جزء ثانٍ من فيلم وقات فراغ، أوضح أحمد حاتم أنه يشعر بأن الحكاية التي قدمها الفيلم قد اكتملت، وهو ما يجعله يرى أن العودة إلى العمل نفسه تحتاج إلى مبررات فنية ودرامية قوية.

وأكد أنه لا يمانع تقديم أجزاء جديدة من الأعمال السينمائية، لكنه يفضل أن تكون هناك قصة تستحق الاستمرار، وأن يحمل الجزء الجديد أفكارًا وأحداثًا مختلفة تضيف إلى التجربة الأصلية، بدلًا من الاكتفاء بإعادة تقديم الشخصيات نفسها دون تطور حقيقي.

وأشار إلى أن موافقته على تقديم جزء جديد ترتبط بمدى قدرة القصة على تحمل امتداد درامي، مع ضرورة وجود إضافة جديدة تجعل العمل مميزًا وقادرًا على جذب الجمهور، وليس مجرد استثمار لنجاح الجزء الأول.