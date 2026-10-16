قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الكتكوت وصل 40 جنيهًا.. سامح السيد يوضح تأثير الزيادة على أسعار الدواجن
جلسة متوقعة قريبا.. انفراجة في ملف تجديد عقد محمد هاني مع الأهلي| خاص
أخبار التكنولوجيا | مايكروسوفت تفاجئ عشاق Xbox بأصغر ذراع تحكم.. مالكة تيك توك تقترب من صفقة رقائق ضخمة تشعل سباق الذكاء الاصطناعي
أحمد حاتم يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم ريد فلاج و سر حماسه للعمل .. ويؤكد : أحب تجسيد الشخصيات المختلفة عني | فيديو
غزو صامت في إسرائيل.. ألف نوع من السوس والخنافس ومخاوف من أضرار بيئية وزراعية
فيديو يثير الجدل بسبب الزحام أمام شباك مطبوعات التأمين بشبرا الخيمة
ماكرون: التوصل إلى اتفاق مع ألمانيا لضمان مستقبل قطاع السيارات الأوروبي
فرنسا وألمانيا : ضرورة بقاء أوروبا لاعبًا رئيسيًا في التحول العالمي لصناعة السيارات
طلع 110 جنيهات.. الذهب يرتفع في الصاغة الآن
رئيس الوزراء القطري من بعبدا: ندعم لبنان وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وتسليمها للجيش
قيادي بحركة فتح: نثمن الحراك المصري لإنهاء الانقسام وتعزيز وحدة الصف الفلسطيني
خناقة الجيران في الشارع.. مزارع يعتدي بالضرب على شقيقتين بالفيوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أحمد حاتم يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم ريد فلاج و سر حماسه للعمل .. ويؤكد : أحب تجسيد الشخصيات المختلفة عني | فيديو

النجم أحمد حاتم
النجم أحمد حاتم
أوركيد سامي

تحدث النجم أحمد حاتم في لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري عن تفاصيل مشاركته في فيلم  ريد فلاج  الذي يُعرض في دور السينما بمصر والوطن العربي، كاشفًا عن أبرز الأسباب التي جذبته للمشاركة في العمل، ورأيه في تقديم الشخصيات المختلفة عن طبيعته، إلى جانب تعليقه على فكرة تنظيم عرض خاص للسيدات، وتفاعل الجمهور مع أعماله السابقة بعد طرح إعلان الفيلم، فضلًا عن رأيه في تقديم أجزاء جديدة من الأعمال السينمائية.

أحمد حاتم يكشف عن أكثر ما جذبه للمشاركة في فيلم ريد فلاج

أكد الفنان أحمد حاتم أن أكثر ما جذبه للمشاركة في فيلم ريد فلاج  هو طبيعة الشخصية التي يقدمها ضمن أحداث العمل، مشيرًا إلى أنها تختلف عنه بشكل كبير، وهو ما شجعه على خوض التجربة وتقديم دور جديد لم يسبق له تقديمه بهذه الصورة من قبل ، رجل متعدد العلاقات

وأوضح حاتم أن الفيلم يمثل تجربة مختلفة بالنسبة له، خاصة أنه يجسد للمرة الأولى شخصية رجل متعدد العلاقات، وهو ما أضاف إلى الدور قدرًا من التحدي، وجعله متحمسًا لاستكشاف أبعاد الشخصية وتقديمها للجمهور بصورة مختلفة.

وأضاف أن اختلاف الشخصية عن طبيعته كان من أبرز العناصر التي شجعته على خوض التجربة، مؤكدًا حرصه الدائم على التنوع في اختياراته الفنية، والابتعاد عن تكرار الأدوار التي سبق أن قدمها، من أجل تقديم شخصيات جديدة تحمل تفاصيل وتحديات مختلفة.

ولفت إلى أن فريق العمل كان من العوامل المهمة التي شجعته على المشاركة في الفيلم، خاصة مع وجود كوكبة كبيرة من النجوم، وهو ما جعله متحمسًا لخوض التجربة والتعاون مع مجموعة متميزة من الفنانين.

سر تنظيم عرض خاص للسيدات لفيلم ريد فلاج

وعن فكرة إقامة عرض خاص للسيدات بعد العرض الخاص الأساسي للفيلم، أوضح أحمد حاتم أن الفكرة جاءت في إطار طريقة الدعاية التي اعتمد عليها العمل، مشيرًا إلى أن جانبًا كبيرًا من الحملة الدعائية للفيلم كان موجهًا للسيدات.

وأكد أن فكرة العرض الخاص للسيدات جاءت متماشية مع طبيعة الحملة الترويجية للفيلم، التي ركزت على مخاطبة هذه الفئة من الجمهور، في إطار أساليب الدعاية المختلفة

وتأتي هذه الخطوة ضمن الأنشطة الترويجية التي ترافق طرح الفيلم،

أحمد حاتم: أحب تجسيد الشخصيات المختلفة عني

وتحدث الفنان أحمد حاتم عن اختياراته الفنية وطبيعة الشخصيات التي يفضل تقديمها، مؤكدًا أنه يحب دائمًا تجسيد الأدوار المختلفة عنه، لما تمنحه له من فرصة لخوض تجارب تمثيلية جديدة واستكشاف جوانب إنسانية متنوعة.

وأشار إلى أن بعض الشخصيات التي قدمها في أعماله السابقة وصفها الجمهور بأنها شخصيات «توكسك»، إلا أنه يرى أن الأمر في بعض الحالات كان أكثر تعقيدًا من مجرد وصف الشخصية بالسامة أو المؤذية، إذ كانت بعض هذه الشخصيات تعاني من أزمات نفسية أو مشكلات إنسانية جعلتها تتصرف بطريقة معينة.

وأوضح حاتم أن هناك فرقًا بين الشخصية التي تتعمد إيذاء الآخرين، والشخصية التي تصدر عنها تصرفات غير سوية نتيجة معاناتها أو اضطراباتها، مؤكدًا أن فهم خلفية الشخصية يساعد على تفسير سلوكها بصورة أعمق.

شخصيات أحمد حاتم التي وصفها الجمهور بأنها توكسك

واستعاد أحمد حاتم عددًا من الشخصيات التي قدمها خلال مسيرته الفنية، والتي أثارت نقاشًا بين الجمهور بسبب تصرفاتها وطبيعتها النفسية، موضحًا أن بعض هذه الشخصيات لم تكن، من وجهة نظره، شخصيات توكسك بالمعنى المباشر، وإنما كانت شخصيات تعاني من مشكلات وأزمات جعلتها تتصرف بشكل مختلف.

ومن بين هذه الشخصيات الدور الذي قدمه في مسلسل فوق مستوى الشبهات إلى جانب الشخصية التي جسدها في فيلم أوقات فراغ ، وكذلك أدواره في مسلسلي ابن حلال و حلاوة الدنيا

وأشار إلى أن هذه الشخصيات كانت تعاني من مشكلات إنسانية ونفسية بدرجات متفاوتة، وهو ما يجعل الحكم عليها أكثر تعقيدًا من تصنيفها باعتبارها شخصيات سامة فحسب.

وتعكس هذه الرؤية اهتمام أحمد حاتم بتقديم شخصيات ذات أبعاد متعددة، لا تقتصر على التصرفات الظاهرة أمام الجمهور، بل تمتد إلى الدوافع والخلفيات التي تتحكم في سلوكها، وهو ما يمنح الأدوار مساحة أكبر للتفسير والنقاش.

أحمد حاتم يعلق على تداول مشاهد فيلم عروستي بعد إعلان ريد فلاج

وعن تفاعل الجمهور مع إعلان فيلم ريد فلاج  وعودة تداول مشاهد من فيلم عروستي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعرب أحمد حاتم عن سعادته بهذا الاهتمام، مؤكدًا أن أكثر ما يتمناه هو استمرار محبة الجمهور للأعمال التي يقدمها.

وقال حاتم إنه يتمنى دائمًا أن يحب الجمهور أعماله ويتفاعل معها، معتبرًا أن استمرار تداول مشاهد من أفلامه السابقة بالتزامن مع طرح أعمال جديدة يعكس بقاء هذه الأعمال في ذاكرة المشاهدين.

وجاء تداول مشاهد فيلم «عروستي» بعد طرح إعلان «رسد فلاج » ليعيد تسليط الضوء على العمل السابق، ويمنح الجمهور فرصة لاستعادة بعض مشاهده التي ارتبطوا بها، في الوقت الذي يترقبون فيه التجربة الجديدة التي يقدمها أحمد حاتم من خلال فيلمه الأخير.

ويحرص الجمهور عادة على المقارنة بين الشخصيات التي يقدمها الفنان في أعماله المختلفة، خاصة عندما تحمل كل تجربة طابعًا مميزًا، وهو ما يفتح المجال أمام النقاش حول تطور اختيارات الفنان وتنوع أدواره من عمل إلى آخر.

هل يوافق أحمد حاتم على تقديم أجزاء جديدة من أفلامه؟

وعن إمكانية تقديم أجزاء جديدة من الأعمال السينمائية، وتحديدًا فكرة تقديم جزء ثانٍ من فيلم وقات فراغ، أوضح أحمد حاتم أنه يشعر بأن الحكاية التي قدمها الفيلم قد اكتملت، وهو ما يجعله يرى أن العودة إلى العمل نفسه تحتاج إلى مبررات فنية ودرامية قوية.

وأكد أنه لا يمانع تقديم أجزاء جديدة من الأعمال السينمائية، لكنه يفضل أن تكون هناك قصة تستحق الاستمرار، وأن يحمل الجزء الجديد أفكارًا وأحداثًا مختلفة تضيف إلى التجربة الأصلية، بدلًا من الاكتفاء بإعادة تقديم الشخصيات نفسها دون تطور حقيقي.

وأشار إلى أن موافقته على تقديم جزء جديد ترتبط بمدى قدرة القصة على تحمل امتداد درامي، مع ضرورة وجود إضافة جديدة تجعل العمل مميزًا وقادرًا على جذب الجمهور، وليس مجرد استثمار لنجاح الجزء الأول.

النجم أحمد حاتم اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن وبيض

عكست الاتجاه.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالاسواق

بنك مصر

لمدة 48 ساعة| تحذير عاجل من بنك مصر لعملائه.. ماذا حدث؟

الدواجن

من 12 إلى 36 جنيهًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة

الصلاة

حكم قراءة سور القرآن في الصلاة بغير ترتيب المصحف.. دار الإفتاء توضح

الأجهزة الكهربائية

الثلاجة بـ30 ألف جنيه.. تفاصيل أزمة ركود الأجهزة الكهربائية

نتنياهو ـ بن غفير

نتنياهو يصدم بن غفير: لن يكون لك مكان في الحكومة حال فوزنا بالانتخابات

الدولار

عقب ارتفاعه 120 قرشا.. أسعار الدولار الان مقابل الجنيه

الطقس في مصر

أمطار غزيرة تضرب 7 محافظات ساحلية.. والأرصاد تحذر من الساعات القادمة| الطقس

ترشيحاتنا

مجلس النواب

نواب: يجب وضع أسعار عادلة للمحاصيل الاستراتيجية تدعم الفلاح وتعزز الأمن الغذائي

النائب توفيق أبو أحمد

برلماني: وضع أسعار عادلة لبنجر السكر تضمن استمرار الفلاح في الإنتاج وتدعم الاكتفاء الذاتي

الفلاح المصري

برلماني: أسعار توريد عادلة للمحاصيل الإستراتيجية ضرورة لدعم الفلاح وتعزيز الأمن الغذائي

بالصور

بالأبيض اللافت.. إيمان العاصي تخطف الانظار بمهرجان الجونة السينمائي

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

بقدرات سبيس إكس الصاروخية.. الكشف عن سيارة تسلا رودستر الطائرة

تسلا رودستر الجديدة 2028
تسلا رودستر الجديدة 2028
تسلا رودستر الجديدة 2028

فستان مختلف.. كندة علوش تستعرض جمالها في افتتاح مهرجان الجونة

كندة علوش
كندة علوش
كندة علوش

لامبورجيني بقوة 920 حصانا تنضم إلى أسطول شرطة دبي

Lamborghini Temerario Dubai
Lamborghini Temerario Dubai
Lamborghini Temerario Dubai

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد