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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

متحدث الصحة الفلسطينية يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية بغزة مع استمرار سياسات الاحتلال العدوانية

الصحة الفلسطينية
الصحة الفلسطينية
أ ش أ

 قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور خليل الدقران، اليوم /الجمعة/ إن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بإدخال المساعدات وفق البروتوكول الإنساني في قطاع غزة، كما لم يوفر الاحتياجات اللازمة لإيواء النازحين مع اقتراب فصل الشتاء، محذرا من تفاقم الأزمة الإنسانية والغذائية مع استمرار سياسة التجويع الممنهج التي ينتهجها الاحتلال بالقطاع.

وأعرب الدقران - في مداخلة خاصة مع قناة (القاهرة) الإخبارية، اليوم الجمعة - عن شكره لمصر على جهودها المتواصلة في تقديم المساعدات الإنسانية، بما يشمل الخيام والوقود والإمدادات اللازمة لدعم المستشفيات رغم العراقيل التي تواجه دخول القوافل إلى قطاع غزة.

وأوضح الدقران أن الاتفاق الإنساني كان ينص على إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة؛ إلا أن ما سمح بدخوله لم يتجاوز نحو 33% إلى 34% من العدد المتفق عليه، لافتا إلى أن وزارة الصحة سجلت 466 حالة وفاة مرتبطة بسوء التغذية والتجويع منذ عام 2024.

وأضاف الدقران أن نحو مليون ونصف مليون شخص في القطاع مهددون بسوء التغذية، واصفا هذه التطورات بـ"الأسوأ" على الإطلاق منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشار متحدث الصحة الفلسطينية إلى تسجيل 158 ألف حالة سوء تغذية بين الأطفال دون سن الخامسة منذ عام 2024، مبينا وجود أكثر من 20 ألف مريض ومصاب يحتاجون إلى العلاج خارج قطاع غزة، لافتا إلى وفاة نحو 2070 مريضا ممن كانوا ينتظرون الإجلاء.

وندد متحدث الصحة الفلسطينية باستمرار التعنت الإسرائيلي في إجلاء المرضى والمصابين لنحو 3 أسابيع متتالية، محذرا من أن استمرار التأخير يهدد حياة آلاف الحالات، فضلا عن النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية داخل القطاع.

المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور خليل الدقران المساعدات

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