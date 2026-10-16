زيلينسكي يبحث مع أوروبا سبل تقديم الدعم لقطاع الطاقة الأوكراني

بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، سبل تقديم الدعم لقطاع الطاقة الأوكراني وتعزيز الدفاعات الجوية، إلى جانب فتح مجموعات تفاوضية جديدة بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال زيلينسكي، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عقب اللقاء، إن بلاده تقدر سرعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، مشيرًا إلى أن المباحثات تناولت تقديم مزيد من المساعدات، خاصة لتلبية احتياجات الطاقة والدفاع الجوي.

وأضاف أن الجانبين بحثا دعم قدرة أوكرانيا على الصمود ماليًا، بما في ذلك خلال العام المقبل، ونسقا جهودهما بشأن مسار الاندماج الأوروبي، لافتًا إلى أهمية فتح مجموعات تفاوضية جديدة خلال الأسبوع الجاري، والعمل على فتح المجموعتين المتبقيتين بحلول نهاية العام.

وأكد زيلينسكي أنه لا توجد أي مؤشرات من روسيا على استعدادها لإنهاء الحرب، موضحًا أن الإشارات الصادرة عنها تدل على توجه مختلف تمامًا، ولا تقرب تحقيق السلام بأي حال.