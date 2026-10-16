الصين تحث الاتحاد الأوروبي على التعاون لتعزيز العلاقات التجارية

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، اليوم الجمعة، أن الصين تأمل في أن تعمل مع الاتحاد الأوروبي على تعزيز النمو المتوازن والتنمية المستدامة في التجارة الثنائية، والحفاظ على التشغيل المستقر والسلس لسلاسل الصناعة والإمداد العالمية.

وقالت "ماو" - خلال مؤتمر صحفي دوري، ردا على سؤال بشأن آخر التطورات في العلاقات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إن الاجتماع الثاني لآلية التشاور بين الصين والاتحاد الأوروبي بشأن التجارة والاستثمار أحرز مؤخرا تقدما إيجابيا، ما يدل على قدرة الجانبين على التعامل مع خلافاتهما على نحو سليم من خلال الحوار.

وأضافت أن الصين تأمل في أن يفي الجانب الأوروبي بالتزاماته تجاه التجارة الحرة والانفتاح، وأن يلتزم بقواعد منظمة التجارة العالمية، وأن يتجنب استحداث سياسات وتدابير حمائية وتمييزية.