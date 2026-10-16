الاتحاد الأوروبي يفرض تدابير على 12 فردًا وكيانًا بتهمة الالتفاف على عقوبات روسيا

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة فرض تدابير تقييدية إضافية على ثلاثة أفراد وتسعة كيانات، لزعمه تورطهم في استيراد سلع خاضعة للعقوبات إلى روسيا والتحايل على القيود الأوروبية المتعلقة بالمعاملات النفطية والمالية.

وأكد المجلس، في بيان، أن الالتفاف على العقوبات الأوروبية يُعد شكلًا من أشكال المساعدة في استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا، مشددًا على مواصلة تشديد الرقابة على الأفراد والشركات المتورطين في هذه الممارسات، بما يجعل مواصلة موسكو حربها أكثر صعوبة وتكلفة.

وشملت العقوبات شركات روسية تعمل في الشحن والخدمات اللوجستية والوساطة المالية، من بينها "موفرز جروب" و"دي تي إنتير" و"يونايتد ستريم"، إلى جانب مسؤولين ومساهمين فيها، لدورهم في تسهيل استيراد السلع الأوروبية الخاضعة للعقوبات.

وأوضح المجلس أن العقوبات تستهدف تعزيز فاعلية القيود الأوروبية والحد من قدرة روسيا على مواصلة تمويل حربها.