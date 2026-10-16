قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل وزارة العدل اليمنية: الحوثيون يستهدفون التجارة العالمية عبر باب المندب
لا ريبوبليكا: تحقيق إيطالي مع كاتس وبن غفير ومسئولين إسرائيليين بسبب أسطول الصمود
بعد تقدير قوته بنحو 9.9 ريختر.. اليابان تلغي «تحذيرًا خاطئًا» من زلزال مدمر وتعطل مؤقت للقطارات
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد خلية تابعة لحماس في غارة جوية جنوب قطاع غزة
بعد زيادة الضحايا 16.1%.. المفوضية الأوروبية تطلق استراتيجية جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر
دعاء آخر ساعة يوم الجمعة.. أدرك ساعة الاستجابة قبل أذان المغرب بأدعية للرزق والفرج
واشنطن تدين اعتداء المستوطنين على مصورة أمريكية قرب رام الله وتطالب باعتقال المتورطين
قبل الغرامة.. موعد انتهاء تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر 2026
تحركات مكثفة بمطروح لسحب مياه الأمطار من محيط مقابر المغاربة
برلين تصعّد لهجتها تجاه طهران وسط تحركات أوروبية
منى زكي: أحمد حلمي هادي جدا في البيت ورسام هايل
مبعوث بوتين: صفقة الديزل بداية لحزمة مشروعات اقتصادية مع واشنطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أطفال مصر جننوه| صحفي إسرائيلي عن فيديو رياض الأطفال احتفالا بنصر أكتوبر: كراهيتنا تبدأ من الحضانة

احتفال اطفال في الحضانة بانتصار حرب اكتوبر
احتفال اطفال في الحضانة بانتصار حرب اكتوبر
فرناس حفظي

أثار مقطع فيديو يوثّق احتفال أطفال مصريين داخل رياض الأطفال في إحدى المدارس بذكرى انتصار السادس من أكتوبر، غضب الصحفي الإسرائيلي تسيفي حزقيال، الذي نشر الفيديو عبر صفحته على «فيسبوك»، وعلّق عليه بانتقادات لما اعتبره انتشارا للعداء لإسرائيل في المجتمع المصري، وأن جذوره تبدأ منذ مرحلة رياض الأطفال.

ويُظهر الفيديو أطفالًا مصريين يشاركون في فعاليات وطنية لإحياء ذكرى حرب أكتوبر، التي تمثل محطة بارزة في التاريخ المصري ورمزًا للفخر الوطني وتضحيات القوات المسلحة المصرية.

وعلّق حزقيال على المشاهد بالقول: "إن الأطفال في مصر يتعلمون مقاطعة إسرائيل، والنظر إليها باعتبارها عدوًا يجب مهاجمته"، معتبرًا أن هؤلاء الأطفال يكبرون ويلتحقون بالجيش المصري، رغم وجود تعاون أمني وعلاقات سلام بين البلدين بموجب اتفاقية كامب ديفيد.

ووصف الصحفي الإسرائيلي، الشارع المصري، بأنه من أكثر الشوارع عداءً لإسرائيل، مشيرا إلى أن السلطات المصرية لم تعمل على وقف ما وصفه بخطاب الكراهية والتحريض منذ توقيع اتفاقية السلام في أواخر سبعينيات القرن الماضي، بل ساهمت، بحسب ادعائه، في تعزيزه.

الصحفي الإسرائيلي تسيفي حزقيال

كما ربط حزقيال بين العداء لإسرائيل، وما وصفه بانتشار نظريات المؤامرة في المجتمعات العربية.

احتفال أطفال مصريين انتصار السادس من أكتوبر تسيفي حزقيال إسرائيل ذكرى حرب أكتوبر القوات المسلحة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنك مصر

لمدة 48 ساعة| تحذير عاجل من بنك مصر لعملائه.. ماذا حدث؟

الدواجن

من 12 إلى 36 جنيهًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة

صورة تعبيرية

رسميا.. الإسكان توضح الأنشطة المسموح بها في بدرومات العمارات والفيلات

الأجهزة الكهربائية

الثلاجة بـ30 ألف جنيه.. تفاصيل أزمة ركود الأجهزة الكهربائية

الصلاة

حكم قراءة سور القرآن في الصلاة بغير ترتيب المصحف.. دار الإفتاء توضح

الدعاء

خير ما دعا به الرسول يوم الجمعة للفرج.. أدركه بـ11 كلمة الآن

الدولار

عقب ارتفاعه 120 قرشا.. أسعار الدولار الان مقابل الجنيه

الطقس في مصر

أمطار غزيرة تضرب 7 محافظات ساحلية.. والأرصاد تحذر من الساعات القادمة| الطقس

ترشيحاتنا

الصور المتداولة

حقيقة ما تم تداوله بشأن قطع الأشجار بمحيط ميدان عرابي في الإسماعيلية

صورة أرشيفية

مصرع أربعيني وإصابة اثنين آخرين في تصادم دراجة نارية وتاكسي بطريق بنجا في سوهاج

سالي چورچ

الرقابة المالية: صناديق الاستثمار تتيح للمرأة دخول سوق المال بمبالغ صغيرة

بالصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

تقفز وتمشي على الماء أو تطير في السماء.. أغرب سيارات سابقة لعصرها

أغرب السيارات
أغرب السيارات
أغرب السيارات

بالأبيض اللافت.. إيمان العاصي تخطف الانظار بمهرجان الجونة السينمائي

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

بقدرات سبيس إكس الصاروخية.. الكشف عن سيارة تسلا رودستر الطائرة

تسلا رودستر الجديدة 2028
تسلا رودستر الجديدة 2028
تسلا رودستر الجديدة 2028

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد