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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

درة تخطف الأضواء بإطلالة تجمع الفخامة والأناقة في مهرجان الجونة السينمائي

النجمة درة
النجمة درة
أوركيد سامي

خطفت النجمة درة، الأنظار بإطلالتها خلال حضورها حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء أمس الخميس، لتلفت الأنظار على السجادة الحمراء بإطلالة أنيقة جمعت بين فخامة التصميم ودقة التفاصيل، وسط حضور لافت لنجوم الفن وصناع السينما.

واختارت درة فستانًا طويلًا يجمع بين اللونين البرغندي والذهبي، بتصميم مجسم تميز بتطريزات دقيقة من الخرز والشراشيب المتدلية، التي أضفت على الإطلالة حركة وانسيابية، فيما جاء الوشاح الساتان المنسدل من أحد الكتفين ليمنح التصميم لمسة إضافية من الفخامة، بامتداده الطويل الذي لامس الأرض.

وجاءت الإطلالة بتفاصيل متناسقة جمعت بين بريق التطريزات وانسيابية القماش، لتقدم درة ظهورًا لافتًا على السجادة الحمراء، معتمدة على تصميم يوازن بين جرأة التفاصيل ورقي المظهر، وهو ما انعكس في حرصها على التقاط الصور التذكارية أمام عدسات المصورين خلال حفل الافتتاح.

ولاقت إطلالة درة تفاعلًا من متابعي المهرجان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بأناقتها واختيارها للتصميم، معتبرين أنها واحدة من أبرز نجمات الأناقة على السجادة الحمراء، ومشيدين بقدرتها على الجمع بين الفخامة والرقي في تفاصيل ظهورها، لتستحق في نظر جمهورها لقب «ملكة الشياكة».

درة في افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي

ويأتي ظهور درة بالتزامن مع انطلاق الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، المقامة خلال الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر 2026، بمشاركة نخبة من نجوم الفن وصناع السينما والإعلام، إلى جانب حضور سينمائي من مصر والعالم العربي ومختلف أنحاء العالم.

وتتضمن الدورة الجديدة برنامجًا متنوعًا من العروض السينمائية والفعاليات المهنية واللقاءات التي تجمع المخرجين والمنتجين والمواهب الجديدة، بما يتيح فرصًا لتبادل الخبرات والرؤى الفنية، ويدعم التواصل بين العاملين في صناعة السينما، فضلًا عن تسليط الضوء على تجارب سينمائية متنوعة.

ويواصل مهرجان الجونة السينمائي حضوره ضمن أبرز الفعاليات السينمائية في المنطقة، من خلال برنامجه الذي يجمع بين عرض الأفلام وتنظيم الأنشطة المهنية، وفتح مساحات للتعاون والحوار بين صناع السينما العربية والعالمية.

درة تواصل نشاطها الفني بمسلسل «قلب شمس»

وعلى صعيد آخر، تستعد درة للظهور في مسلسل «قلب شمس»، الذي يجمعها مجددًا بالنجمة يسرا، في عمل من تأليف وإخراج محمد سامي، الذي يخوض من خلاله أولى تجاربه في التمثيل، في تعاون جديد يضيف إلى حضور درة على الساحة الدرامية.

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