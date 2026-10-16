استمرار فرص الأمطار فوق السواحل.. والسحب تتقدم للقاهرة الكبرى

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

استمرار فرص الأمطار على القاهرة الكبرى

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه مع تقدم بعض السحب المنخفضة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد

قد يصاحبها فرص لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة، مشيره إلى أن درجات الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية مع أجواء حارة إلى مائلة للحرارة على أغلب الأنحاء.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026؛ حيث يسود طقس خريفي مائل للبرودة مع تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

تفاصيل خريطة الأمطار والرياح

أمطار متوسطة إلى غزيرة أحياناً: تشهدها مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة: تمتد بنسب حدوث تتراوح بين (20% إلى 30% تقريباً) لتشمل مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد أحياناً إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وصولاً إلى مناطق جنوبية تشمل (حلايب وشلاتين) على فترات متقطعة.

نشاط للرياح: تتراوح سرعاتها بين (30 إلى 40 كم/س) على أغلب الأنحاء، مما يعمل على لطيف الأجواء على فترات متقطعة.

اضطرابات ملاحية في البحر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل (مطروح، العلمين، الإسكندرية، بلطيم، جمصة، دمياط، وبورسعيد)؛ حيث تتراوح سرعة الرياح بين (40 إلى 60 كم/س)، وارتفاع الأمواج من (2 إلى 3 أمتار).

وتهيب الجهات المعنية بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع ضرورة متابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة بشكل مستمر.