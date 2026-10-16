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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة: تمكين المرأة الريفية اقتصاديا أولوية لتحقيق التنمية المستدامة

المهندس مصطفى الصياد
المهندس مصطفى الصياد
أ ش أ

أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن تمكين المرأة الريفية اقتصاديا يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة الأسرة المصرية، مشيرا إلى حرص الوزارة على توفير التسهيلات اللازمة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم السيدات المعيلات، وتوفير فرص عمل مستدامة داخل القرى.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الصياد نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال احتفالية اليوم العالمي للمرأة الريفية، التي نظمها المجلس القومي للمرأة في مقره بمدينة نصر، بحضور أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وعدد من الشخصيات العامة وممثلي الجهات المعنية.

ووجه وزير الزراعة التحية والتقدير إلى سيدات مصر في الريف.. مؤكدا أن المرأة الريفية تمثل أحد الأعمدة الأساسية للإنتاج الزراعي، وشريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسرة والمجتمع الريفي، فضلا عن دورها في إدارة الشؤون الاقتصادية لأسرتها، وغرس قيم العمل والعطاء في الأجيال الجديدة، بما يدعم جهود تطوير القرية المصرية.

وقال إن رؤية وزارة الزراعة في دعم المرأة الريفية ترتكز على التمكين الاقتصادي، باعتباره مدخلا رئيسيا لتحقيق التنمية المستدامة.. موضحا أن الوزارة تعمل على إتاحة التسهيلات اللازمة لتمويل وتأسيس المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني، والتصنيع الغذائي، والحرف التراثية واليدوية التي تعكس أصالة الريف المصري.

وأضاف أن السيدات المعيلات يحظين بأولوية في برامج الدعم والرعاية، من خلال توفير أدوات الإنتاج ومستلزماته، وتيسير الحصول على القروض الميسرة، بما يساعدهن على تحقيق دخل مستقل، وتوفير حياة كريمة ومستقرة لأسرهن وأطفالهن.

وأوضح أن دمج المرأة الريفية في الدورة الاقتصادية للقطاع الزراعي يسهم في خلق فرص عمل جديدة ومستدامة داخل القرى، وتطوير سلاسل القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المحلية، بما يعزز الاستفادة من الموارد المتاحة ويدعم الأنشطة الإنتاجية بالمجتمعات الريفية.

وأكد أن جهود الوزارة لا تقتصر على توفير التمويل، وإنما تمتد إلى تنفيذ حزمة متكاملة من البرامج التدريبية والتوعوية والإرشادية والبيطرية، إلى جانب تدريب السيدات على آليات التسويق الحديث، بما يعزز قدرتهن على إدارة مشروعاتهن بكفاءة، وضمان استدامتها، وربط منتجاتهن بالأسواق.

وشدد على أهمية التكامل والتعاون الوثيق بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمجلس القومي للمرأة، بما يجسد نموذجا متكاملا لدعم المرأة المصرية، ويعزز دورها كشريك أساسي في تحقيق التنمية وبناء الحاضر والمستقبل.

ووجه التهنئة إلى كل سيدة ريفية تسهم بجهدها وعطائها في دعم الإنتاج وتنمية المجتمع، كما هنأ السيدات المكرمات خلال الاحتفالية.. مؤكدا استمرار دعم وزارة الزراعة لهن في مسيرتهن نحو النجاح والإنتاج والتنمية.

المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة استصلاح الأراضي تمكين المرأة الريفية

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