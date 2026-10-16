قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة وأمطار شمال البلاد.. والطقس خريفي مائل للحرارة حتى 22 أكتوبر
وكيل وزارة العدل اليمنية: الحوثيون يستهدفون التجارة العالمية عبر باب المندب
لا ريبوبليكا: تحقيق إيطالي مع كاتس وبن غفير ومسئولين إسرائيليين بسبب أسطول الصمود
بعد تقدير قوته بنحو 9.9 ريختر.. اليابان تلغي «تحذيرًا خاطئًا» من زلزال مدمر وتعطل مؤقت للقطارات
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد خلية تابعة لحماس في غارة جوية جنوب قطاع غزة
بعد زيادة الضحايا 16.1%.. المفوضية الأوروبية تطلق استراتيجية جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر
دعاء آخر ساعة يوم الجمعة.. أدرك ساعة الاستجابة قبل أذان المغرب بأدعية للرزق والفرج
واشنطن تدين اعتداء المستوطنين على مصورة أمريكية قرب رام الله وتطالب باعتقال المتورطين
قبل الغرامة.. موعد انتهاء تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر 2026
تحركات مكثفة بمطروح لسحب مياه الأمطار من محيط مقابر المغاربة
برلين تصعّد لهجتها تجاه طهران وسط تحركات أوروبية
منى زكي: أحمد حلمي هادي جدا في البيت ورسام هايل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمطار سبتمبر تؤثر على جودة محاصيل القمح والبقوليات الكندية

محاصيل القمح والبقوليات الكندية
محاصيل القمح والبقوليات الكندية
أ ش أ

أدى هطول أمطار غزيرة على غير المعتاد خلال شهر سبتمبر إلى عرقلة حصاد المحاصيل الزراعية في كندا، ما تسبب في تضرر محاصيل البقوليات والقمح الربيعي في واحدة من أكبر خمس دول مصدرة للقمح في العالم.

وتأخر المزارعون في العديد من مقاطعات البراري الكندية عدة أسابيع عن وتيرة الحصاد المعتادة خلال الفترة من أوائل سبتمبر إلى أوائل أكتوبر، وهي الفترة التي تعد عادة الأكثر جفافا خلال موسم النمو. ففي مقاطعة ساسكاتشوان، بلغ معدل إنجاز الحصاد 41% فقط بحلول 21 سبتمبر، مقارنة بمتوسط خمس سنوات يبلغ 82%.

ورغم أن معظم المزارعين أنهوا عمليات الحصاد حاليا، فإن جزءا كبيرا من المحاصيل فقد جودته العالية التي كان متوقعا تحقيقها في نهاية أغسطس بسبب الأمطار المتواصلة.

ونقلت وكالة "بي إن إن بلومبرج" عن المزارع إريك ماكلين من مقاطعة مانيتوبا إنه كان يتوقع حصادا ممتازا من القمح والشوفان خلال أغسطس، لكن بعض الحقول أصبحت، في رأيه، غير صالحة اقتصاديا. وأضاف أن التأمين الزراعي قد يعوض جزءا من خسائره.

وتعد كندا أكبر مصدر عالمي لقمح الديوروم المستخدم في صناعة المكرونة، وبذور الكانولا المستخدمة في إنتاج الزيوت النباتية، إضافة إلى البقوليات مثل العدس، وهي من المحاصيل الغذائية الأساسية في الهند والشرق الأوسط. كما يحظى القمح الربيعي الكندي بأهمية كبيرة لدى منتجي الخبز حول العالم.

ومن المنتظر صدور التقديرات الرسمية الحكومية والصناعية التي تعكس حجم الأضرار بحلول منتصف نوفمبر.

وأظهرت عينات فحصتها هيئة الحبوب الكندية في وينيبيغ تعرض بعض محاصيل القمح الربيعي للإنبات داخل السنابل نتيجة الرطوبة، ما قد يفقدها تصنيفها الغذائي، كما تضررت محاصيل العدس الأحمر بسبب تغير اللون والانكماش الناجمين عن أمطار سبتمبر.

وشهدت مناطق زراعة القمح الرئيسية في ساسكاتشوان هطولا للأمطار تجاوز المعدلات الطبيعية بأكثر من ثلاثة أضعاف، ما صعب على المزارعين إيجاد فترات مناسبة للحصاد.

هطول أمطار غزيرة المحاصيل الزراعية محاصيل البقوليات القمح الربيعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنك مصر

لمدة 48 ساعة| تحذير عاجل من بنك مصر لعملائه.. ماذا حدث؟

الدواجن

من 12 إلى 36 جنيهًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة

صورة تعبيرية

رسميا.. الإسكان توضح الأنشطة المسموح بها في بدرومات العمارات والفيلات

الأجهزة الكهربائية

الثلاجة بـ30 ألف جنيه.. تفاصيل أزمة ركود الأجهزة الكهربائية

الصلاة

حكم قراءة سور القرآن في الصلاة بغير ترتيب المصحف.. دار الإفتاء توضح

الدعاء

خير ما دعا به الرسول يوم الجمعة للفرج.. أدركه بـ11 كلمة الآن

الدولار

عقب ارتفاعه 120 قرشا.. أسعار الدولار الان مقابل الجنيه

الطقس في مصر

أمطار غزيرة تضرب 7 محافظات ساحلية.. والأرصاد تحذر من الساعات القادمة| الطقس

ترشيحاتنا

الزمالك

زمالك 2011 يهزم زد بهدف نظيف في الدوري العام للشباب والناشئين

الزمالك

الزمالك يصل ستاد أماهورا استعدادًا لمواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز ينهي الشوط الأول متقدما بهدف على المريخ بنتيو

بالصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

تقفز وتمشي على الماء أو تطير في السماء.. أغرب سيارات سابقة لعصرها

أغرب السيارات
أغرب السيارات
أغرب السيارات

بالأبيض اللافت.. إيمان العاصي تخطف الانظار بمهرجان الجونة السينمائي

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

بقدرات سبيس إكس الصاروخية.. الكشف عن سيارة تسلا رودستر الطائرة

تسلا رودستر الجديدة 2028
تسلا رودستر الجديدة 2028
تسلا رودستر الجديدة 2028

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد