حقيقة ما تم تداوله بشأن قطع الأشجار بمحيط ميدان عرابي في الإسماعيلية

ردًا على ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قطع أشجار بمحيط ميدان عرابي، تؤكد محافظة الإسماعيلية أن ما يجري بالمنطقة هو أعمال تهذيب وتقليم للأشجار فقط، لتحسين الرؤية البصرية ، دون قطع أو إزالة أي منها، وذلك في إطار أعمال الصيانة الدورية والحفاظ على المظهر الحضاري للميدان.

وأوضح أحمد العايدي، رئيس حي أول الإسماعيلية، أن الأشجار بالمنطقة شهدت نموًا كثيفًا وتداخلًا كبيرًا للأغصان، مما أدى إلى حجب الرؤية ووجود مناطق معتمة أسفلها، استُغلت في بعض الممارسات غير اللائقة، الأمر الذي استدعى التدخل لتهذيبها ورفع كفاءتها، حفاظًا على سلامة المواطنين والمظهر العام للمنطقة.

ومن جانبها، أكدت المهندسة تغريد أبو السعود، مدير مديرية التطوير والتجميل بالمحافظة، أن الأعمال تقتصر على التقليم الفني وإزالة الأفرع المتشابكة والزائدة، بما يسمح بوصول الضوء والتهوية المناسبة للأشجار، ويحافظ على نموها الطبيعي دون المساس بالغطاء الشجري بالمنطقة.

وتؤكد محافظة الإسماعيلية حرصها الكامل على حماية الأشجار والمساحات الخضراء، وأن أعمال التطوير والتجميل تستهدف الحفاظ عليها وتحسين مظهرها، وليس إزالتها.