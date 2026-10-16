بعد تقدير قوته بنحو 9.9 ريختر.. اليابان تلغي «تحذيرًا خاطئًا» من زلزال مدمر وتعطل مؤقت للقطارات

ألغت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الجمعة، تحذيرًا أصدرته بالخطأ، بشأن هزات أرضية شديدة ناجمة عن زلزال قبالة شمال اليابان، بعدما بالغت في تقدير قوته إلى 9.9 درجة على مقياس ريختر؛ ما أدى إلى تعليق مؤقت لخدمات القطارات فائقة السرعة في بعض المناطق.

وقالت الوكالة إنها تحقق في أسباب التقدير الخاطئ، موضحة أنها أصدرت التحذير في نحو الساعة 12:40 ظهرًا بالتوقيت المحلي، وشمل منطقة واسعة تمتد من شمال اليابان إلى وسطها، على أساس أن الزلزال وقع بالقرب من جزر تشيشيما، المعروفة أيضًا باسم جزر الكوريل، قبالة جزيرة هوكايدو.

وأضافت الوكالة، في بيان، أنها أكدت لاحقًا وقوع زلزال بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر بالقرب من شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، على عمق 160 كيلومترًا، وذلك في نحو الساعة 12:38 ظهرًا.

وأوضحت أن التحذير الأولي توقع حدوث هزات تصل شدتها إلى المستوى السابع على مقياس الشدة الزلزالية الياباني، في حين لم تتجاوز أقوى الهزات المسجلة المستوى الأول في مدينة هاكوداته.

وبسبب التحذير، توقفت خدمات قطارات شينكانسن فائقة السرعة على خط توكايدو مؤقتًا بين محطتي شين يوكوهاما وتويوهاشي، قبل أن تستأنف رحلاتها، وفقًا لشركة "جيه آر سنترال" المشغلة للخط.

وتُعد جزيرة هوكايدو، الواقعة في أقصى شمال اليابان، والمناطق المحيطة بها من بين المناطق التي دعت السلطات السكان فيها إلى الاستعداد لاحتمال وقوع زلزال هائل على امتداد خندقي اليابان وتشيشيما قبالة الساحل الشمالي للبلاد.