زيلينسكي: أوكرانيا تواجه نقصا في صواريخ باتريوت

أكد الرئيس الأوكراني زيلينسكي، أن بلاده تواجه نقصا في صواريخ باتريوت، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأوضح زيلينسكي: "جزء كبير من إمدادات صواريخ باتريوت يُوجَّه إلى الشرق الأوسط، ونضطر إلى تأمين الصواريخ من دول مختلفة بكميات محدودة".

وواصل: "الولايات المتحدة لم تستأنف بعد التشغيل الكامل لخدمة ستارلينك لكنها زادت سرعتها، وأوكرانيا تعمل مع فرنسا وشركاء آخرين لتوفير إمكانات إضافية للاتصالات وتعزيز استقلالية البلاد".

وأشار، إلى أنّ المعلومات بشأن إطلاق صواريخ باليستية على أوكرانيا تأتي من الولايات المتحدة، لافتًا، إلى أنّ روسيا لا تريد إجراء محادثات بأي شكل لإنهاء الحرب.

وتابع زيلينسكي، أنّ صفقة الديزل بين الولايات المتحدة وروسيا غير مناسبة ومن المؤكد أن صفقة الغاز ستليها، مضيفًا: "لا يمكننا المخاطرة بأي صفقات تتعلق بالأصول الروسية المجمدة".

وأكد زيلينسكي، أنّ الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية لا تؤثر في أسعار النفط العالمية.