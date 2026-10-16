قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سنتكوم: إيران لا تسيطر على مضيق هرمز والنفط يتدفق بالمعدلات السابقة للحرب
مايكل كاريك: جاهزون للفوز على ليدز والأجواء رائعة داخل اليونايتد
حسام موافي يحذر من تصلب الشرايين.. كيف يؤدي تراكم الكوليسترول إلى انسدادها؟
بكين تتعهد باتخاذ إجراءات حازمة لردع التحركات التي تهدد الاستقرار في بحر الصين الجنوبي
القيادة المركزية الأمريكية: نفرض حصارًا على إيران
مباحثات عسكرية بين العراق وإيطاليا.. وفؤاد حسين: لا نسعى للحرب وندعم مسارات السلام
في ظروف غامضة.. وفاة طالبة بعد سقوطها من الطابق الرابع داخل مدرسة بالإسماعيلية
من مقر القيادة المشتركة.. بوتين: سنواصل التقدم في دونيتسك
لا يمثل جريمة.. حاخام إسرائيلي: سرقة الزيتون الفلسطيني فريضة لاحتلال الأرض
لم يتقدم أحد.. الوفد يغلق باب الطعون في اليوم الأول دون تظلمات أو تنازلات
دون تغيير| الريال السعودي والدينار الكويتي.. أبرز أسعار العملات العربية الآن
الخارجية الفرنسية: تنفيذ المرحلة الثانية من خطة شرم الشيخ للسلام أولوية نكرس جهودنا من أجلها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نواف سلام: اقتربنا من مشروع متكامل مع قطر لتطوير قطاع الكهرباء في لبنان

نواف سلام
نواف سلام
أ ش أ

أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، أن لبنان وقطر اقتربا من التوصل إلى مشروع مشترك لإعادة تأهيل وتطوير وتحديث البنية التحتية لإنتاج الكهرباء في لبنان، مشيراً إلى أن المشروع يعتمد نموذج التصميم والبناء والتشغيل ونقل الملكية، بما يتيح التمويل والتنفيذ والتشغيل من جهات قطرية، من دون أن تتحمل الخزينة اللبنانية أي كلفة استثمارية مسبقة.

وقال سلام، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، في ختام زيارته الرسمية إلى لبنان، في السراي الكبير، إن المشروع لا يقتصر على إنشاء معمل جديد للكهرباء أو معالجة جزئية للمشكلة، بل يشمل مختلف مصادر إنتاج الطاقة والبنية التحتية اللازمة لها، بهدف توفير الكهرباء بصورة أكثر استقراراً وبكلفة أقل.

ولفت سلام إلى أن لقاءاته السابقة مع نظيره القطري، وآخرها في نيويورك الشهر الماضي، تناولت سبل إنهاء الحرب في المنطقة وتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والكهرباء والاستثمار وإعادة الإعمار، بما يتيح للمواطنين العودة إلى قراهم وبلداتهم واستعادة حياتهم وأرزاقهم.

من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، استمرار دعم دولة قطر للبنان ووقوفها إلى جانب شعبه في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، مشدداً على حرص بلاده على توسيع مجالات الشراكة مع لبنان، خصوصاً في القطاعات الحيوية.

وقال إن توجيهات أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى واضحة بشأن دعم لبنان ومساعدة اقتصاده على استعادة عافيته، مشيراً إلى أن الشعب اللبناني لطالما كان عنصراً فاعلاً في النشاط الاقتصادي ومحركاً أساسياً لاقتصاد المنطقة.

وأوضح أن المباحثات تناولت مشروع الطاقة الذي تبحثه قطر مع لبنان منذ سنوات، معرباً عن أمله في أن يرى المشروع النور قريباً، وكاشفاً أن شركة قطر للطاقة اتفقت مع شركة توتال إنرجيز على التطوير المشترك لمحطة للطاقة الشمسية.

وأضاف أن هذا المشروع يشكل خطوة أولية ضمن إطار شامل للتعاون في مجال الطاقة، يهدف إلى تقديم حلول متكاملة وإقامة مشروع استثماري كبير يعود بالنفع على الاقتصاد اللبناني والشركات والجهات القطرية المشاركة فيه.

وأكد المسؤول القطري حرص بلاده على مواصلة العمل في المشاريع المشتركة في القطاعات التنموية، ولا سيما التعليم والصحة، مجدداً التزام قطر المستمر بدعم الجيش اللبناني باعتباره مؤسسة وطنية تحافظ على أمن البلاد ووحدتها واستقرارها. وأشار إلى أن لقاءاته مع الرئيس جوزيف عون وقائد الجيش تناولت سبل الدعم والتعاون في المرحلة المقبلة.

وفي الشأن الأمني، قال رئيس الوزراء القطري إن استمرار التصعيد في لبنان شكّل جانباً مهماً من مباحثاته، مجدداً إدانة بلاده للاعتداءات الإسرائيلية على قوات حفظ السلام والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية.

وشدد على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 من جميع الأطراف، وانسحاب إسرائيل من جميع المناطق المحتلة ووقف اعتداءاتها والالتزام بما تم الاتفاق عليه، لافتاً إلى أن قطر تعمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في إعادة الإعمار مستقبلاً في جنوب لبنان، بما يسمح بعودة السكان إلى مناطقهم.

وختم بالتأكيد على موقف قطر الثابت الداعم لوحدة لبنان وسيادته وأمنه واستقراره، ومواصلة الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني بمختلف أطيافه، إلى جانب استمرار جهودها ضمن اللجنة الخماسية بما يسهم في تعزيز أمن لبنان واستقراره ودعم الجيش اللبناني.

نيويورك رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنك مصر

لمدة 48 ساعة| تحذير عاجل من بنك مصر لعملائه.. ماذا حدث؟

سعر الذهب

1100 جنيه في يوم.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

صورة تعبيرية

رسميا.. الإسكان توضح الأنشطة المسموح بها في بدرومات العمارات والفيلات

الدواجن

من 12 إلى 36 جنيهًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة

الأجهزة الكهربائية

الثلاجة بـ30 ألف جنيه.. تفاصيل أزمة ركود الأجهزة الكهربائية

الصلاة

حكم قراءة سور القرآن في الصلاة بغير ترتيب المصحف.. دار الإفتاء توضح

الطقس في مصر

أمطار غزيرة تضرب 7 محافظات ساحلية.. والأرصاد تحذر من الساعات القادمة| الطقس

أسعار الذهب اليوم في مصر

يحافظ على مكاسبه.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

مهرجان "آفاق مسرحية"

25 أكتوبر.. آفاق مسرحية 12 ينظم ورشة إبداع لغة الجسد في بناء الشخصية

"القومي للسينما"

القومي للسينما يعرض 3 أفلام بالهناجر ضمن فعاليات نادي سينما المرأة الاثنين المقبل

مهرجان أسوان للثقافة

غدا.. انطلاق مهرجان أسوان للثقافة والفنون تزامنا مع احتفالات تعامد الشمس

بالصور

نوع من الخضار يغنيك عن فيتامين سي.. فوائده مذهلة

الفلفل الألوان بديل لفيتامين سي
الفلفل الألوان بديل لفيتامين سي
الفلفل الألوان بديل لفيتامين سي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

تقفز وتمشي على الماء أو تطير في السماء.. أغرب سيارات سابقة لعصرها

أغرب السيارات
أغرب السيارات
أغرب السيارات

بالأبيض اللافت.. إيمان العاصي تخطف الانظار بمهرجان الجونة السينمائي

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد