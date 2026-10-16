نواف سلام: اقتربنا من مشروع متكامل مع قطر لتطوير قطاع الكهرباء في لبنان

أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، أن لبنان وقطر اقتربا من التوصل إلى مشروع مشترك لإعادة تأهيل وتطوير وتحديث البنية التحتية لإنتاج الكهرباء في لبنان، مشيراً إلى أن المشروع يعتمد نموذج التصميم والبناء والتشغيل ونقل الملكية، بما يتيح التمويل والتنفيذ والتشغيل من جهات قطرية، من دون أن تتحمل الخزينة اللبنانية أي كلفة استثمارية مسبقة.

وقال سلام، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، في ختام زيارته الرسمية إلى لبنان، في السراي الكبير، إن المشروع لا يقتصر على إنشاء معمل جديد للكهرباء أو معالجة جزئية للمشكلة، بل يشمل مختلف مصادر إنتاج الطاقة والبنية التحتية اللازمة لها، بهدف توفير الكهرباء بصورة أكثر استقراراً وبكلفة أقل.

ولفت سلام إلى أن لقاءاته السابقة مع نظيره القطري، وآخرها في نيويورك الشهر الماضي، تناولت سبل إنهاء الحرب في المنطقة وتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والكهرباء والاستثمار وإعادة الإعمار، بما يتيح للمواطنين العودة إلى قراهم وبلداتهم واستعادة حياتهم وأرزاقهم.

من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، استمرار دعم دولة قطر للبنان ووقوفها إلى جانب شعبه في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، مشدداً على حرص بلاده على توسيع مجالات الشراكة مع لبنان، خصوصاً في القطاعات الحيوية.

وقال إن توجيهات أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى واضحة بشأن دعم لبنان ومساعدة اقتصاده على استعادة عافيته، مشيراً إلى أن الشعب اللبناني لطالما كان عنصراً فاعلاً في النشاط الاقتصادي ومحركاً أساسياً لاقتصاد المنطقة.

وأوضح أن المباحثات تناولت مشروع الطاقة الذي تبحثه قطر مع لبنان منذ سنوات، معرباً عن أمله في أن يرى المشروع النور قريباً، وكاشفاً أن شركة قطر للطاقة اتفقت مع شركة توتال إنرجيز على التطوير المشترك لمحطة للطاقة الشمسية.

وأضاف أن هذا المشروع يشكل خطوة أولية ضمن إطار شامل للتعاون في مجال الطاقة، يهدف إلى تقديم حلول متكاملة وإقامة مشروع استثماري كبير يعود بالنفع على الاقتصاد اللبناني والشركات والجهات القطرية المشاركة فيه.

وأكد المسؤول القطري حرص بلاده على مواصلة العمل في المشاريع المشتركة في القطاعات التنموية، ولا سيما التعليم والصحة، مجدداً التزام قطر المستمر بدعم الجيش اللبناني باعتباره مؤسسة وطنية تحافظ على أمن البلاد ووحدتها واستقرارها. وأشار إلى أن لقاءاته مع الرئيس جوزيف عون وقائد الجيش تناولت سبل الدعم والتعاون في المرحلة المقبلة.

وفي الشأن الأمني، قال رئيس الوزراء القطري إن استمرار التصعيد في لبنان شكّل جانباً مهماً من مباحثاته، مجدداً إدانة بلاده للاعتداءات الإسرائيلية على قوات حفظ السلام والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية.

وشدد على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 من جميع الأطراف، وانسحاب إسرائيل من جميع المناطق المحتلة ووقف اعتداءاتها والالتزام بما تم الاتفاق عليه، لافتاً إلى أن قطر تعمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة من أجل المساهمة في إعادة الإعمار مستقبلاً في جنوب لبنان، بما يسمح بعودة السكان إلى مناطقهم.

وختم بالتأكيد على موقف قطر الثابت الداعم لوحدة لبنان وسيادته وأمنه واستقراره، ومواصلة الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني بمختلف أطيافه، إلى جانب استمرار جهودها ضمن اللجنة الخماسية بما يسهم في تعزيز أمن لبنان واستقراره ودعم الجيش اللبناني.