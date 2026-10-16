ليالي الفلكلور تضيء مسارح الإسماعيلية والختام اليوم بقصر الثقافة

شهدت مسارح محافظة الإسماعيلية ومواقعها الثقافية والسياحية عروضا فنية متنوعة، ضمن فعاليات الدورة السادسة والعشرين من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، المقام برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، واللواء نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، وبالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، والإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية بوزارة الثقافة، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة التنشيط السياحي، وهيئة قناة السويس.

وعلى مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، قدمت فرقة شباب وشابات السلط الأردنية للفنون الشعبية مجموعة من الاستعراضات المستوحاة من الفلكلور الأردني، أعقبها عرض فني لفرقة النادي العام لهيئة قناة السويس لذوي الهمم، بقيادة المدربين الحسن والحسين الدكروني، تضمن باقة من الفقرات المتنوعة، شملت السمسمية والتنورة والفلاحي والمانجا والصعيدي.

واستقبل مسرح نقابة المهندسين مجموعة من العروض التي تنوعت بين الفلكلور العربي والإفريقي والأداء الاستعراضي المصري، حيث استهلت فرقة فناني باجامويو التنزانية، بقيادة كيسويجو، مشاركتها بمجموعة من الرقصات الشعبية التي عكست ملامح التراث التنزاني، من بينها رقصة "بوجوبوجوبو" المصحوبة بالطبول والإيقاعات الإفريقية المميزة، إلى جانب رقصة "موسوما".

كما قدمت فرقة القلوب البيضاء 1، مجموعة من الرقصات الاستعراضية شملت الصعيدي والتنورة و"يا كل الدنيا"، فيما اختتمت فرقة بني سويف للفنون الشعبية، بقيادة وائل عيد، عروض المسرح برقصات العصاية والسحجة السويفي والنوبة.

وعلى مسرح حديقة الشيخ زايد، قدمت فرقة العريش للفنون الشعبية، بقيادة الفنان سامح الكاشف، مجموعة من الرقصات التراثية السيناوية، تضمنت الدحية و"قيموا الأفراح" والدبكة، وتخلل العرض فاصل غنائي للفنان غريب مؤمن، وذلك بحضور أحمد يسري، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي.

وشاركت فرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية، بقيادة إبراهيم عبد المقصود، بباقة من الرقصات والاستعراضات التي تنوعت بين الحضرة وغزل فلاحي وأفراح الحصاد وسوق النحاس والفرح والصعيدي وأفراح النوبة.

كما قدمت فرقة القلوب البيضاء 2، عروضا تضمنت الفرح الإسماعيلاوي ونوح الحمام والمانجا والتحطيب والحصان.

ومن الفلكلور السيناوي والمصري، انتقلت الأجواء إلى التراث اللبناني، حيث قدمت فرقة العبادية اللبنانية للفنون الشعبية عروضا مستوحاة من الفلكلور اللبناني، لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور.

واحتضن مسرح نادي الدنفاه مجموعة أخرى من العروض الدولية، استهلتها فرقة الجزائر للفنون الشعبية، بقيادة عبد المالك حميد، برقصات شعبية متنوعة، من بينها الشاوية والنائلية والعنابية.

كما قدمت فرقة مارجينيانكا الرومانية، بقيادة المدرب فلانتين رو، رقصة "تودورا"، إحدى الرقصات المميزة لعروضها الفنية، وسط أجواء تفاعلية عكست ملامح التراث الشعبي الروماني. وشهد المسرح أيضا مشاركة فرقة أصداء البحر للتراث والفنون الشعبية بالسودان، بقيادة وليد مختار، التي قدمت مجموعة من الرقصات، من بينها عشرة بلدي والشرح.

وامتدت العروض إلى الممشى السياحي بكورنيش النورس، حيث قدمت الفرقة الإندونيسية، بقيادة أجوا، مجموعة من العروض الفلكلورية تضمنت "أوما أجوا" و"جانجير" و"أسمارا دانا".

وشاركت فرقة أطفال الإسماعيلية للفنون الشعبية، بقيادة سيد شرقاوي، بفقرات مستوحاة من تراث مدن القناة، شملت "آه يا لالالي" و"عدى عدينا" و"الجرادل" و"أبويا وصاني". واختتمت عروض الممشى السياحي بفقرة لفرقة الحرية السكندري للفنون الشعبية، بقيادة نصر الدين محمد، قدمت خلالها مجموعة من الاستعراضات المستوحاة من الفلكلور السكندري، وسط تفاعل الجمهور.

وتنفذ فعاليات المهرجان من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي وفرع ثقافة الإسماعيلية، كما يشهد المهرجان تنظيم معرض للحرف البيئية.

ويشارك في الدورة السادسة والعشرين 15 فرقة مصرية وأجنبية، من بينها فرق تمثل ثماني دول هي روسيا ورومانيا ولبنان وتنزانيا والسودان والجزائر والأردن وإندونيسيا، إلى جانب سبع فرق تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، هي فرق الإسماعيلية وبني سويف والحرية بالإسكندرية والعريش وكفر الشيخ وأسوان للفنون الشعبية، وفرقة أطفال الإسماعيلية للفنون الشعبية.

كما تشارك فرقة القلوب البيضاء لذوي الهمم وفرقة القلوب البيضاء 2، التابعتان لمديرية الشباب والرياضة، إلى جانب فرقة النادي العام لهيئة قناة السويس.

وتختتم فعاليات المهرجان في الثامنة مساء اليوم الجمعة، بحفل فني وتكريم الفرق المشاركة على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية.