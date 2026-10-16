الكرملين: زيلينسكي يتهرب من تحمل المسؤولية والتوجه نحو تسوية سلمية

أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين “دميتري بيسكوف”، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لا يُبدي أي استعداد لتحمل المسؤولية أو المضي قدمًا نحو تسوية سلمية للصراع الأوكراني.

وقال بيسكوف - خلال إحاطة صحفية، أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية-: "ورغم كل الرغبة، فإن مناقشة أي شيء من دون القيادة الأوكرانية الحالية أمر مستحيل، لكن حقيقة أن زيلينسكي لا يريد تحمّل المسؤولية والانتقال إلى المسار السلمي للتسوية؛ هو أمر لا لبس فيه، وهنا نتفق تمامًا في وجهة النظر هذه مع الرئيس ترامب".

وعلّق "بيسكوف" على نقل أصول الشركات الأجنبية في روسيا، موضحًا: "هذا استمرار للتوجه، جميع هذه الشركات من دول غير صديقة، وكان أصلها أحد العوامل التي تم أخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار".

وأشار إلى أن الدول المنقولة أصول شركاتها لإدارة مؤقتة تحتجز أموال روسيا بشكل غير قانوني، قائلًا: "الحديث يدور عن تلك الدول، التي تشارك في الاحتجاز غير القانوني للأموال الروسية والأصول الروسية، هذه هي الدول التي تشارك في المصادرة غير القانونية لممتلكات الشركات الروسية لديها، وما إلى ذلك، أي أنها دول غير صديقة بالمعنى الكامل للكلمة".

وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين، قد صرّح بأن المساعي الأمريكية لتسوية الصراع في أوكرانيا، تصطدم برفض نظام كييف وزيلينسكي، شخصيًا، للسلام.

وأضاف: "المفاوضون الأمريكيون يبذلون جهودًا حثيثة لإطلاق عملية السلام في أوكرانيا".