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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

منى زكي : أتمنى أن ابنتي لا تتزوج حاليا

مني زكي
مني زكي
أحمد إبراهيم   -  
سعيد فراج

كشفت الفنانة منى زكي عن نصائحها لابنتها لي لي وذلك عبر ندوتها بمهرجان الجونة السينمائي فى دورته التاسعة. 
وقالت منى زكي : اتمنى ان ابنتى لي لي تخوض تجارب حياتية حتى تكتسب خبرات ولم تتزوج فى الفترة الحالية. 
ويقدّم المهرجان هذا العام 77 فيلمًا للجمهور، تتوزع على فئات الأفلام الروائية الطويلة، والأفلام الوثائقية الطويلة، والأفلام القصيرة، والاختيارات الرسمية خارج المسابقة، بما يتيح للجمهور فرصة مشاهدة مجموعة من أكثر الأفلام المنتظرة في المنطقة والعالم، إلى جانب عدد من الأعمال السينمائية السابقة المميزة التي تُعرض ضمن البرامج الخاصة.

وكرّم مهرجان الجونة السينمائي هذا العام الموهبة الاستثنائية لفني الإضاءة المخضرم حسن السيد، أحد الأسماء البارزة في صناعة السينما المصرية، الذي تمتد مسيرته المهنية لأربعة عقود، أسهم خلالها توظيفه للضوء والظل في إضفاء الحياة على حكايات سينمائية مميزة، من بينها أفلام «سارق الفرح» و«البحث عن سيد مرزوق» و«جنة الشياطين». وقد تسلّم حسن السيد جائزة التكريم الخاص خلال حفل الافتتاح، التي قدّمها له مدير التصوير المصري سامح سليم.

كما تسلّمت الفنانة منى زكي جائزة الإنجاز الإبداعي لعام 2026 عن مجمل مسيرتها الفنية، تقديرًا لإسهاماتها في صناعة السينما على مدار مسيرة امتدت لثلاثة عقود، جسّدت خلالها شخصيات متنوعة، وأسهمت في نقل حكايات عدد لا يُحصى من النساء المصريات إلى الشاشة. وقدّم الجائزة للممثلة المخرج محمد شاكر خضير، الذي ظهر ضيفًا مفاجئًا خلال الحفل لتسليمها الجائزة.

كما قُدّمت للجمهور لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، برئاسة المخرجة البريطانية جوانا هوغ، وأعضاء اللجنة: الموسيقي المصري خالد حماد، والمخرج العراقي شوكت أمين كوركي، والممثلة المصرية ناهد السباعي، والمخرجة التركية يشيم أوستا أوغلو.

كما قُدّمت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، برئاسة المخرج والمنتج العراقي السويسري سمير، وعضوية المخرج الأفغاني الهولندي أبوزار أميني، والمنتجة البلجيكية جولي فرير، وريتا غويتيغ، مديرة مهرجان زيوريخ السينمائي، والمونتيرة اللبنانية الفرنسية غلاديس جوجو.

واختُتم الحفل بعرض استعراضي راقص، أعقبه ظهور مفاجئ للسوبرانو والمغنية المصرية الأمريكية شيرين أحمد، التي غنّت باللغة العربية للمرة الأولى، وقدّمت أغنية «حلوة يا بلدي».

مني زكي اخبار الفن نجوم الفن

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